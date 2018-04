Irina Begu - Timea Bacsinszky ONLINE STREAM VIDEO FED CUP 2018. ”Mă bucur că joc. Zgura este suprafața mea. Nu o văd ca o presiune că joc în locul Soranei. Întotdeauna m-am simțit bine. Am fost pregătită să joc, dar la fel, am fost pregătită și să stau pe bancă”, a comentat Begu. în exclusivitate pentru Digi Sport.

DIGI SPORT LIVE VIDEO

Sorana e pe locul 34 WTA, în timp ce Irina e pe 38, astfel că prima era favorită să evolueze, alături de Simona Halep. Totuși, Florin Segărceanu a ales-o pe Begu.

"Mă așteptam să joc. Era prima idee, însă căpitanul decide. Eu mereu am venit la Fed Cup și nu a contat că am fost prima, a doua, a patra. Sunt aici, dacă echipa are nevoie să joc, joc. Dacă echipa are nevoie să bat din palme, bat din palme.", a declarat Sorana Cîrstea.

Simona Halep a comentat și ea decizia lui Florin Segărceanu. ”Nu știu cum o ia fiecare, dar Irina are un joc complet pe zgură. Așa a considerat domnul Segărceanu și cu siguranță s-a gândit la acest lucru. A analizat toate momentele din această săptămână și din acești ani. Sper să fie o decizie bună. Sper să câștigăm ambele meciuri de sâmbătă și mai vedem”.