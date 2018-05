Irina Rimes, probleme grave cu depresia. Cântăreaţa face mărturii cutremurătoare: Nu avea nevoie nimeni de mine

„Eu am muncit. Am fost şi în depresie, am fost şi am tăcut, nu am cântat deloc, am scris piese şi le vindeam cu 300 de euro interpreţilor şi celor buni şi celor penibili din Republica Moldova doar ca să facem un ban, să putem cumpăra un glet ca să facem o reparaţie într-un apartament că trăiam într-un loc unde nu se putea locui efectiv. Am făcut, am trecut prin toate astea. Am fost şi acolo jos, dar şi aici sus numai că eu nu mă plâng de toate astea şi mie mi se par lucruri normale, sunt lucruri prin care ar trebui să treacă un om ca să preţuiască ce e acolo sus. Până nu guşti ce e acolo jos, nu preţuieşti ce e acolo sus", a declarat Irina Rimes pentru Antena Stars.

În cadrul interviului, tânăra artistă a vorbit și despre cele mai grele perioade din viaţa sa: despre suferinţă şi dezamăgiri. Artista a mărturisit că după ce a cântat pe la nunți și botezuri, ea a început să aibă un timbru specific cântăreților care fac show la astfel de evenimente. Astfel, ea a decis să nu mai cânte o lungă perioadă.

„Nu am mai cântat nicăieri. Îmi ziceau: «Irina, tu cânţi ca la nuntă» şi ca să mă dezvăţ am tăcut vreun an de zile, iar ceilalţi doi ani nu am avut unde să cânt că mă distanţasem deja de acasă, eram aici, iar aici nu mă cunoştea nimeni, nu avea nevoie nimeni de mine şi nu aveam unde să cânt", și-a mai amintit cântăreața moldoveancă.

După succesul Trilogiei "Iubiri secrete" și al albumului „Despre el", Irina Rimes deschide „Trilogia II" cu piesa „Beau".

Piesa "Beau" a fost compusa de catre Irina Rimes, impreuna cu Sebastian Barac si Marcel Botezan, cei doi semnand de asemenea si productia iar versurile au fost scrise de catre Irina Rimes.

"Am promis ca voi scrie despre un capitol nou al vietii mele dar nu cred ca m-am detașat de cel vechi. Piesele acestea sunt ramasite din trairi vechi care s-au conturat abia acum. Fiecare piesa e diferita, descopera trei parti ale mele .. una dintre ele abia acum o voi arata, in cea de-a treia piesa. Va invit sa ascultați a doua trilogie care începe cu "Beau", a spus cântăreaţa.

Proiectul beneficiaza de o producție video aparte în care cele trei videoclipuri, împreună cu un intro și un outro ce conțin cheia întregii povești, formează un scurt metraj cinematic.

„Trilogia II" evocă lupta continua dar uneori in van dintre individ și soartă. Irina este pusă față în față cu variante alternative ale realității, concluzia poveștilor fiind însă de fiecare dată aceeași, indiferent de drumul ales pe parcurs. In cadrele din Intro-ul Trilogiei, o putem observa pe Irina aflata fata in fata cu trei usi albe, pe un platou de televiziune. Prezentatorul o indeamna pe artista sa aleaga una dintre usi, respectiv una dintre variantele realitatii sale. Astazi, cu ocazia lansarii single-ului "Beau", o vom vedea pe Irina patrunzand prin prima usa.

Ca si in cazul albumului "Despre el", videoclipurile au fost realizate de catre NGM Creative, in conceptul lui Dan Floroiu si a lui Bogdan Paun, DOP Alexandru Muresan si regie Bogdan Paun. Productia videoclipului a fost realizata de catre Loops Production.

Intreaga serie de videoclipuri lansate in cadrul filmului "Despre el", a intrat inca din momentul lansarii in Trending Youtube, cumuland impreuna aproximativ 40 de milioane de vizualizari. Single-ul extras de pe album, "Bolnavi amandoi", a ocupat prima pozitie in topul audientelor pieselor romanesti pe radio, devenind unul dintre hiturile inceputului de an 2018.

Pe 9 mai, Irina Rimes a lansat "In Locul Meu".