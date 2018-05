Isărescu, despre întâlnirea cu Dragnea: Am discutat despre problemele ridicate în cele două scrisori

"Noi am discutat cam ce a fost în scrisoare - şi acum aveţi scrisorile. Nu pot să mă exprim aşa, fiecare înţelege ce vrea din scrisori. E bine să înţeleagă ceea ce e trecut în scrisori. E bine să înţeleagă în adâncime că problemele economice nu sunt deloc simple şi nu constau într-o negociere: ia asta că îţi dau cealaltă, cum văd că obsesiv tot se pronunţă un individ. Problemele economice sunt foarte complicate. Nu uitaţi, economia este ştiinţa în care, în acelaşi an, s-a luat premiu Nobel pentru economie de către doi tipi, care au spus lucruri total deosebite. Aşa e economia, pentru că ea acţionează prin comportamentul oamenilor. E mai complicată. Eu am aproape 70 de ani şi nu pot să spun că ştiu economie în totalitate. Văd că alţii se dau mari economişti. Deci, a fost o discuţie serioasă. Fondul discuţiilor a fost legat de problemele ridicate în cele două scrisori. Adică problemele ridicate, opiniile de acolo. Sunt probleme grele", a afirmat, luni, Isărescu, într-o conferinţă de presă, întrebat despre discuţia avută cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea.

După ce a fost întrebat de jurnalişti dacă preşedintele Camerei Deputaţilor va înţelege motivele care au dus la majorarea dobânzii cheie, anunţată luni, Isărescu a răspuns că Parlamentul vine cu votul popular şi spune ce vrea societatea românească, iar banca centrală spune ce poate economia naţională.

De asemenea, guvernatorul a menţionat că una dintre problemele discutate a fost legată de surplusul de cerere şi a precizat că modelul Guvernului arată că acest surplus este mai redus, însă BNR este mai prudentă în abordarea sa, pentru că excedentul de cerere nu este uşor comensurabil, iar acesta apare în balanţa contului curent.

Isărescu a explicat că atunci când se importă mai mult de cât se exportă înseamnă că economia nu a putut să acopere cererea suplimentară, iar corecţia "poate fi dureroasă", acesta fiind motivul pentru care băncile centrale sunt prudente.

