Israela Vodovoz l-a lăsat pe Liviu Arteni DATOR VÂNDUT. Riscă să fie executat

Chiar daca a stat o vreme in Spania, sotul Israelei Vodovoz are probleme cu Statul roman, scrie stirilekanald.ro. Anul trecut, pe numele lui Liviu Arteni au fost emise doua somatii de plata, una de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca-Administratia Judeteana a Finantelor Publice Maramures, cealalta de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti-Administratia Sector 5 a Finantelor Publice.

Sotul Israelei Vodovoz. Liviu a primit somatiile in 2017

Prima a fost emisa pe 2 august 2017 si are legatura cu activitatea pensiunii pe care Liviu si Israela o aveau in Maramures, iar cealalata este datata 9 octombrie 2017. Si Israela a primit o somatie de plata, tot in 2017, si aceea fiind legata de pensiunea din Viseu de Sus.

Sotul Israelei Vodovoz. Nu doar Liviu avea probleme cu Fiscul

Nu doar sotul Israelei Vodovoz are probleme cu ANAF. In vara trecuta, Fiscul din Maramures a emis o somatie de plata pentru Israela Vodovoz, fosta balerina care a decedat recent, la 70 de ani. Datoriile totale ale Israelei erau de aproximativ 20.000 de lei, din care 9.000 de lei reprezentau dobanzi si penalitati.