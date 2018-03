Israela Vodovoz s-a întors din lumea de dincolo, a fost în moarte clinică. Ce a mărturisit despre experienţa bizară

Femeia de afaceri a povestit la Antena Stars lucruri cutremurătoare despre perioada în care a suferit cea mai dificilă operaţie. A avut o sângerare în stomac şi a fost nevoită să stea în sala de operaţie 12 ore.

“Eu am vrut un anestezist particular, pe care să-l plătesc eu. Nimeni nu voia să accepte, pentru că situaţia era critică. Am dat peste fiul unui medic pe care eu l-am obligat practic să profeseze în sfera ORL. După operaţie, m-au verificat la vizită, şi mi s-a zic că am 50 la sută volum respirator.

Atunci în minte, mi s-a derulat un film. Vedeam cum doctorii vorbesc cu mine, eu le răspund, dar ei nu mă aud. Simţeam cum mă înconjura o căldură liniştitoare, parcă a unor braţe de puf şi puteam să respir liber, eu care nu mai puteam să fac asta de vreo cinci ani. Atunci am zis “dacă eşti cine cred eu că eşti, am o rugăminte la tine. Dacă poţi să-mi dai 50 la sută din ceea ce am fost, te rog să mă întorci, dacă nu, ia-mă la tine. Nu vreau să sufere copiii sau nepoţii”.

Am întrebat medicul anestezist dacă în timpul operaţiei am plecat la plimbare şi mi s-a spus că de două ori m-au întors şi că am venit foarte greu, de care parcă cineva avea să-mi semnze un contract. Am fost în moarte clinică. Se întâmpla la sfârşitul anului 1999″, mărturisea Israela.

Afacerista Israela Vodovoz, care a murit vineri seară, va fi înmormântată în Israel, aceasta fiind dorinţa familiei, a precizat, pentru MEDIAFAX, avocatul acesteia.