Iulia Vântur, declaraţii după ce s-a aflat că este gravidă cu Salman Khan. Acum e oficial. "Staţi liniştiţi..."

"Nu, nu sunt insarcinata. Nici nu stiu de unde a aparut acest zvon. Nu sunt insarcinata, stati linistiti", a spus vedeta, in timp ce isi arata abdomenul plat, scrie kanald.ro.

Iulia a vorbit si despre relatia pe care o are cu Salman Khan, celebrul actor de la Bollywood. Vedeta a marturisit ca Salman este obosit de intrebarile despre relatia lor si i-a laudat implicarea de care da dovada.

"El se joaca cu tot felul de raspunsuri pentru ca s-a plictisit sa fie intrebat. Cand vezi ca oamenii tot insista cu o anumita intrebare si le da raspunsuri variate, poate unul ii multumeste.

"El nu s-a sarutat niciodata cu nimeni in filme. E impotriva credintelor lui. El se gandeste ca poate partenera lui are si ea un iubit acasa, un tata, care nu s-ar simti bine s-o vada intr-o asemenea ipostaza. Evident ca e un om dragut", a declarat Iulia Vantur.