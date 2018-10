Iulia Vântur deţine rolul principal într-un film de Bollywood

Studio 5 Elements a anunţat recent o serie de filme interesante printre care şi cel în care Iulia Vântur are rolul principal, "Radha Kyun Gori Main Kyun Kaala", regizat de Prem R Soni în asociere cu Prem Raj Films, scrie news.ro.

Castingul complet al filmului va fi anunţat în curând. Alături de Iulia Vântur va juca actorul Jimmy Shergill.

Studioul a lansat în urmă cu câteva zile posterul oficial al filmului şi a anunţat că filmările vor avea loc în Mathura, Agra, Delhi şi Europa.

"Atât eu cât şi partenerii mei de la Studio 5 Elements suntem bucuroşi să-i avem pe Iulia Vântur şi pe Jimmy Shergill în filmul "Radhu Kyun Gori Main Kyun Kaala". Acesta va ridica multe întrebări depsre iubirea şi căldura pe care această ţară ar trebuie să le aibă, scenariul abordând un subiect sensibil, dar de mare interes social pentru India. Filmul este ca o revoluţie, apropiat de mişcarea #MeToo", a declarat producatorul Prernaa Arora.

În film, Iulia Vântur joacă rolul unei tinere din Europa, fascinată de cultura indiană, care îşi îndeplineşte visul de a vizita India. "Personajul meu este o femeie foarte puternică, care nu se lasa bătută chiar dacă trece printr-un episod atât de dureros, de dramatic, ci din contră, se ridică de jos şi luptă. Reuşeşte cu ajutorul soţului şi a prietenilor să meargă mai departe şi să lupte pentru dreptatea ei şi a celorlalte femei din India. E un proiect din care voi învăţa multe. Aştept cu nerăbdare această nouă experienţă şi mă bucur să colaborez cu Prem R Soni, directorul fimlului, Jimmy Shergill, actorul alături de care voi juca, şi echipa de la Studio 5 Elements", a mărturisit ea.

"Pasiunea pentru muzica mi-a adus multă satisfacţie şi colaborări extrem de frumoase în India. Filmul se împleteşte natural cu muzica, însă este ceva nou pentru mine. În ultimii ani am primit oferte de a juca în filme, însă nu am considerat că trebuie să fac acest pas. Când Prem Soni mi-a prezentat povestea acestui film, inspirat din fapte reale, am simţit că e o poveste cu morală, cu substanţă. Personajul meu din film este o fată simplă, extrem de bună şi curată, deşi a trecut prin experienţe traumatizante în viaţă. Este victima unui viol şi chiar dacă e o "străină" în India, nu numai că îşi caută dreptatea, dar alături de soţul ei, porneşte o adevărată revoluţie, lupta pentru toate femeile din India, care au fost violate, nedreptăţite sau nu au avut curaj să lupte, să-i demascheze pe făptuitori. Exista un tag pe reţelele de socializare #NameandShametherapist pe care îl folosesc pentru asta. E o luptătoare, ea nu lasă ca acest incident să-i distrugă viaţa ei şi a oamenilor dragi. M-am conectat cu personajul pe care îl întruchipez, cu mesajul puternic transmis de film", a declarat Iulia Vântur.

Filmul va rula pe marile ecrane începând cu luna mai a anului 2019.

