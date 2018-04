Iulia Vântur l-a aşteptat pe Salman Khan la ieşirea din închisoare: "Este o persoană pe care..." Imaginea aşteptată de toată India FOTO

Iulia Vântur a fost fotografiată alături de Salman Khan, în maşina care l-a aşteptat pe acesta la ieşirea din penitenciar. Imaginea a fost ca o izbăvire pentru mulţi indieni, care au comentat aprobator pe reţelele de socializare. "Multă lume se întreba unde este Iulia Vântur în aceste momente grele pentru Salman Khan. Aşadar ea a fost împreună cu familia lui tot timpul, iar acum sunt împreună", este unul dintre mesaje, dar şi celelalte păstrează aceleaşi tipare: "În sfârşit, Iulia Vântur a fost găsită, unde ai fost zilele astea?".

Îndrăgita prezentatoare tv și mai nou actriță și cântăreață la Bollywood a vorbit și despre cum a ajutat-o Salman Khan în cariera ei. „El a fost mereu lângă mine. Datorită lui am început să cânt, el m-a încurajat să fac asta. Sfatul lui este: «Munceşte în fiecare zi a vieţii tale» (…) Este firesc să iau în considerare sfaturile lui în alegerile muzicale şi nu numai. Este persoană pe care mă pot baza că îmi dă un feedback real, onest“.



În ceea ce-l priveşte pe Khan, Iulia Vântur a spus că este un om care ajută zilnic sute de oameni prin intermediul fundaţiei sale „Being Human“: „Este un om care trăieşte pentru ceilalţi, care face ceva practic pentru a schimba ceva în jurul lui. Pentru el nu contează de unde eşti, cum te numeşţi, dacă te poate ajuta…o va face necondiţionat. Am învăţat multe de la el. E un suflet bun, o minte inedită şi o personalitate puternică“, a mărturisit Iulia pentru Viva!. „India mi-a oferit oportunitatea să redescopăr cine sunt dincolo de job, nume, statut, fără prietenii de-o viață, familie și mediul cunoscut”, a mai spus Iulia.



Cât despre cum s-a acomodat acolo, Iulia Vântur a spus: „Înțeleg hindi, însă am rețineri să vorbesc limba. Știu că nu o stăpânesc încă. Muzica m-a ajutat să învăț cuvinte, expresii, în special pronunția. Asta a fost provocarea mea. Să cânt, oamenii să se bucure de muzică… Cele mai frumoase complimente au venit din partea persoanelor care m-au auzit, neștiind cine cântă și au jurat că sunt indiancă”, a mai spus Vântur pentru aceeași revistă.

Iulia Vântur, în maşina lui Salman Khan, la ieşirea acestuia din închisoare: