Iuliana Luciu a făcut mare anunţ despre sarcină în ziua când împlineşte 31 de ani. "Mă mărit şi..."

Printre marii absenți de la ziua de naștere a Iulianei se numără sora ei, Nicoleta Luciu și soțul său, Zsolt Csergo, scrie cancan.ro. Întrebată ce cadouri a primit, sărbătorita a spus că nu a apucat să le despacheteze. Ea a mai dezvăluit că ar vrea să revină pe micile ecrane, dar așteaptă să apară proiectul potrivit pentru ea.

„La 31 de ani mă simt ca la 20 – fără griji și fără bani, cum spune cântecul. Mă simt foarte bine. 31 de ani este o vârstă foarte frumoasă. Nu, dar așa e cântecul. Financiar e bine. Spiritual sunt mai bine și sunt fericită – și cred că asta e cel mai important. Eu sunt fericită, pentru că azi e ziua mea, am alături o parte dintre prietenii mei cei mai buni. (....). Nu, nu, Nicoleta e la Miercurea Ciuc. Era un drum prea lung ca să vină până aici pentru o petrecere scurtă. Nu-mi place să petrec așa... trei zile și trei nopți. Deocamdată, am văzut doar florile, dar – dar florile sunt pe placul meu și îmi place să am casa plină cu flori", a mărturisit sora Nicoletei Luciu în cadrul emisiunii „Răi da' buni".

Iuliana Luciu a vorbit despre nuntă și sarcină de ziua ei

În cadrul interviului, Iuliana Luciu a mărturisit că, deocamdată, nu are niciun iubit. Și, la un moment dat, a lansat anunțul potrivit căruia se va mărita și va deveni mămică de tripleți. Desigur, despre aceste evenimente importante, vedeta a glumit. Totuși, cu regret în glas, fosta asistentă TV a spus că încă nu a găsit bărbatul alături de care să își întemeieze o familie.

„Care el? Te referi dacă am un iubit? Iubitul meu... am un iubit nou? Acum sunt singură, dar, sunt convinsă că cineva din presă mă va cupla cu cineva. Îmi doresc foarte tare să mă reîntorc în televiziune, pentru că, așa cum mi-a zis cineva, mă iubește camera. Dar, nu se știe niciodată, aștept un proiect care să fie pe placul meu, să mă integrez foarte bine. Mă mărit, o să fac trei perechi de tripleți ca să o întrec pe Nicoleta. Ideea e că e foarte simplu să faci un copil, dar trebuie să găsești persoana potrivită pentru asta. Persoana potrivită cu care să îți întemeiezi o familie. Relațiile în care m-am băgat până acum nu au fost prea reușite", a mai declarat fosta asistentă TV.