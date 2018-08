S-a ales cu o gaură în picior de la o grenadă a Jandarmeriei, iar acum a primit o nouă LOVITURĂ. Cu ce diagnostic a ieşit din SPITAL

Doru Oprea a părăsit sâmbătă Spitalul Municipal din București și a plecat acasă, la Timișoara, unde s-a simțit extrem de rău, iar la analize a reieșit că este infectat cu o bacterie luată din spital. Doru Oprea a publicat pe Facebook și dovada infecției nosocomiale!

"Sâmbată am fost externat de la Municipal și am plecat la Timișoara. În noaptea de sâmbătă spre duminică am început să fac febră, frisoane tot ce trebuie. Duminică am fost la Spitalul V. Babeș din Timișoara cu probe pentru analize, dar mi s-a spus că nu e nimeni și să revin dimineață. Azi dimineață am dus probe la Synevo și acum am luat rezultatele: clostridium. Cică e o bacterie cu care trebuie să mă lupt acum", a scris Doru Oprea pe contul său de Facebook.