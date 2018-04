Jocul Stelei l-a scos din minţi. Gigi Becali se gândeşte să iasă din fotbal

"După mine, Budescu este singurul care confirmă, dintre toate transferurile. Să nu mai puneți 'FCSB' pe primul loc în clasament, să-l puneți pe Budescu! Dacă nu era el, eram morți. Nu știu ce voi face cu el la vară. O să văd dacă mai stau în fotbal, că nu-mi place să dau milioane de euro și să mă domine Iașiul", a spus Gigi Becali la Digi Sport, în cadrul emisiunii Fotbal Club.

Gigi Becali i-a criticat dur pe Romario Benzar și Florinel Coman, pe care nu îi crede când spun că s-au lăsat de fumat. "Am dat 5 milioane de euro pe Coman și pe Nedelcu, atât vă spun. Mai mult nu știu, dar nu merită. Pe Benzar am dat 700.000 de euro, e valoros, dar joacă doar când vrea el. O să mă duc la echipă cu două pachete de țigări pentru Coman și pentru Benzar, să văd ce marcă de țigări fumează. S-au lăsat? Păi, după cum îi văd că joacă, nu s-au lăsat! Eu văd tutunul în sângele lor, văd țigara pe teren, asta văd. Eu, când i-am luat, am vorbit cu Gică Hagi și i-am zis că dacă se lasă de fumat îi iau", a mai spus Gigi Becali.