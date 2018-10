Jocuri erotice pe care să le încerci în dormitor

Twister sexy

Daca ai jucat twister atunci cand erai copil, cu siguranta iti amintesti cum erai blocat in pozitii demne de un contorsionist in timp ce incercai sa-ti intreci concurentul. Acum imagineaza-ti acelasi joc impreuna cu partenera, goala. Iar voi puteti merge chiar mai departe, incecand sa va distrageti atentia prin saruturi, muscaturi.

Sticluta

Iti amintesti cum invarteati sticluta in timpul liceului sperand sa arate spre fata care iti placea? Acum, dupa ce ati golit o sticla de vin, pentru a avea starea de spirit necesara, scrieti cereri sexy pentru a face lucrurile mai interesante precum: sarut frantuzesc, striptease, dans in poala, sex oral. Invarte sticla si daca se opreste in dreptul tau, alege ce vrei sa-i faci partenerei, dupa care schimbati rolurile.

Ghiceste obiectul

Leaga-ti partenera la ochi, dezbrac-o si foloseste un obiect (sexual sau nu) cu care s-o mangai pe tot corpul. Ai putea turna putina ciocolata pe sani sau sa o lovesti usor cu un obiect de piele. Apoi pune-o sa ghiceasca ce ai folosit. Nu trece la un alt obiect pana nu da raspunsul corect.

