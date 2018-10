Jos hainele! De ce ar trebui să dormi dezbrăcată

1. Combati insomnia

Cand dormi, temperatura corpului scade in mod natural. Daca esti supraincalzita de pijamale, sosete etc., somnul nu va fi la fel odihnitor. Mai multe studii au demonstrat ca insomnia se afla in stransa legatura cu temperatura corpului, asa ca renunta la haine daca vrei sai dormi mai bine.

2. Imbunatatesti metabolismul

Metabolismul este legat de somn, ca atare, daca nu ai un somn bun intre 10:00 pm si 2:00 am, nivelul de cortizol va contribui la cresterea depozitelor de grasime. Atunci cand dormi dezbracata, scade temperatura corpului, ceea ce determina scaderea glicemiei. In plus, temperatura redusa contribuie la imbunatatirea metabolismului si la transformarea grasimilor in grasimi brune.

3. Impiedici imbatranirea

Un somn bun contribuie la productia de melatonina care, la randul ei, are rol de agent antiimbatranire. Asadar, dormitul in pielea goala mentine pielea sanatoasa si impiedica imbatranirea prematura.

