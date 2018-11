Jucătorii lui Leicester au mers duminică la Bangkok. Funeraliile patronului au loc într-un templu budhist FOTO

Fotbaliştii Vardy, Schmeichel, Maguire, Morgan, Ndidi, Fuchs, Maddison, Albrington, Chilwell, Okazaki, King, plus directorul sportiv Jon Rudkin şi antrenorul Claude Puel, îmbrăcaţi în costume negre, i-au adus un omagiu lui Vichai Srivaddhanaprabha la un templu din Bangkok.

Ceremoniile funerare au început sâmbătă şi vor dura o săptămână.

Miliardarul thailandez în vârstă de 60 de ani a murit la 27 octombrie, alături de alte patru persoane, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbuşit lângă stadionul King Power.

Sâmbătă, Leicester City a jucat în deplasare cu Cardiff City, în Premier League, meci în care s-a impus cu scorul de 1-0.

