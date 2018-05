Judecătoarea Gabriela Bîrsan, achitată în procesul de corupţie care a durat 7 ani: Am îndurat chin şi suferinţă

"Cei 7 ani nu mi-i dă nimeni înapoi. Pentru mine contează că, în aceşti ani, am înţeles că Dumnezeu m-a iubit mult, că eu profesia pe care am făcut-o 36 de ani am făcut-o cu pasiune şi cu credinţă. Din păcate însă, astăzi bucuria mea nu poate să fie la fel de mare aşa cum ar putea fi pentru că soţul meu este în spital, profesorul Bîrsan al cărui nume trebuia să fie măcelărit, mazilit prin mine, are o inimă atât de mare, dar care duce ceea ce poate duce. (...) Am avut un crez la care nu am vrut să renunţ: un act de justiţie trebuie să fie un act de dreptate. O să vină vremea să vorbim şi toată lumea ne va asculta. Îmi doresc să plec din această profesie aşa cum am intrat, un om liber, drept şi cu frică de Dumnezeu. Am îndurat 7 ani de chin şi de suferinţă. Noi avem un băiat care este avocat la Strasbourg şi care nu a venit în ţară de când cu aceste nenorociri, deşi dorinţa lui a fost să vină alături de tatăl său şi de mine şi care a scrâşnit din dinţi în toţi aceşti ani, singurul român care a intrat în Baroul de la Strasbourg şi care a fost bălăcărit şi pomenit în dosarul mamei sale, care era un mit pentru el", a declarat Gabriela Bîrsan, la Antena 3, potrivit Mediafax.

Gabriela Bîrsan a precizat că, timp de 4 ani, nu a avut niciun venit, pentru că a fost suspendată din activitate.

Reacţia după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a decis, vineri, definitiv, achitarea fostei preşedinte a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a instanţei supreme, judecătoarea Gabriela Bârsan, şi a altor trei magistraţi de la instanţa supremă, în dosarul privind fapte de corupţie deschis de procurorii DNA. Instanţa supremă a menţinut, practic, sentinţa dată în primă instanţă, acum doi ani, de achitare a magistraţilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Gabriela Bîrsan, Iuliana Puşoiu, Corina Corbu şi Anton Pandrea, care au fost acuzaţi de către procurorii DNA de luare de mită, dare de mită, abuz în serviciu, mărturia mincinoasă, spălare de bani, favorizarea făptuitorului sau cumpărare de influenţă.

În rechizitoriu, procurorii au vorbit, la momentul trimiterii în judecată a judecătoarelor, despre interesul omului de afaceri Gabriel Chiriac, care ar fi pornit de la faptul că firmele sale au avut litigii în perioada 2010-2011 cu instituţii ale statului, prin care au contestat la instanţe de contencios administrativ diferite amenzi aplicate, au pierdut procese la fond, iar respingerea recursului ar fi dus la pierderea unor sume de bani importante.

Astfel, potrivit DNA, omul de afaceri, prin intermediul avocatei Claudia Silinescu Gherbovan, a contestat amenda într-unul din dosare, aşa încât recursul la secţia de Contencios Administrativ si Fiscal a ICCJ, unde şefa secţiei era chiar prietena foarte bună a avocatei sale, iar judecător la această secţie era tot o prietenă a avocatei sale, judecătoarea Iuliana Puşoiu, realizând şi el la rândul său legătura de prietenie, la momentul potrivit, când avea multe cauze şi cereri de strămutare pe rolul instanţe supreme de control judiciar, i-au creat convingerea că soluţionarea în favoarea sa este posibilă.

"În esenţă, probele administrate relevă relaţia infracţională dintre judecătorii: Bîrsan Gabriela Victoria, Puşoiu Iuliana, Corbu Corina de la Secţia contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Pandrea Anton de la Secţia penală a instanţei supreme, avocaţii Gherbovan Silinescu Claudia şi Gherbovan Silinescu Radu, care au asigurat asistenţă juridică pentru cinci firme din care doi aparţineau omului de afaceri Chiriac Gabriel, beneficiare ale admiterii strămutărilor, suspendării judecării cauzelor până la soluţionarea strămutărilor, traficului de influenţă, favorizării făptuitorului", preciza DNA la trimiterea cauzei în instanţă.