Judecătorii Tribunalului Iaşi au decis suspendarea excluderii viceprimarului Gabriel Harabagiu din PSD

„Instanţa admite cererea formulată pe calea ordonanţei preşedinţiale de reclamantul Harabagiu Gabriel Vasile, în contradictoriu cu pârâtul Partidul Social Democrat. Dispune suspendarea executării hotărârii nr. 215 de pe 14 februarie 2018 emisă de Comitetul Executiv Naţional al Partidului Social Democrat până la soluţionarea definitivă a litigiului înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi (privind anularea excluderii sale – n.r.)”, au arătat, miercuri, magistraţii Tribunalului Iaşi.



Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.



Viceprimarul Iaşului, Gabriel Harabagiu, a solicitat recent Tribunalului Iaşi suspendarea şi, respectiv, anularea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD.



„Am cerut Tribunalului Iaşi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotărât excluderea mea din PSD. Am solicitat şi anularea aceluiaşi act. Consider că mi-a fost încălcat dreptul la apărare. Am fost anunţat despre întrunirea Comisiei de Etică la ora 12.00 printr-o hârtie lăsată la secretariat, iar la ora 17.00 ar fi trebuit să mă prezint în faţa comisiei. A fost făcut un abuz în ceea ce mă priveşte“, a declarat Harabagiu.



Potrivit acestuia, a fost judecat doar de trei membri ai Comisiei de Etică, în condiţiile în care şapte persoane ar fi trebuit să ia o hotărâre în privinţa lui.



Recent, şi primarul Mihai Chirica a acţionat în judecată PSD, pentru faptul că, în urmă cu un an, CEx PSD a hotărât retragerea tuturor funcţiilor politice.