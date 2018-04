Kamara s-a împăcat cu soţia. A trecut peste faptul că aceasta l-a înşelat

Mai mult de atat, amanta s-a dat la o parte din calea artistului, scrie ciao.ro. Madalina a plecat din casa lui Kamara si s-a mutat intr-o garsoniera. Insa inca mai suspina dupa acesta si isi doreste sa se impace cu el.

"A fost foarte ciudat. Nu m-am obisnuit cu patul. Sunt obsedata de lumanarele. Si cand eram cu Kamara aprindeam. Inca ma gandesc lael. Am cumparat pernuta asta pe care am scris Kama. As fi vrut sa ii trimit un mesaj si sa il chem la mine. Momentan el nu stie ce vrea si nu cred ca mai exista cale de impacare acum.

E un haos total in viata lui. M-am simtit deranjata in emisiune ca a spus ca este inca sotia lui. A fost nevoie sa apar eu sa-i reamintesc acest lucru. Mi-as dori sa ma impac cu el, dar daca nu se poate, viata merge inainte. Ii doresc sa fie fericit", a spus Madalina.