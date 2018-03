Kaufland face angajări. Caută oameni care au cel puţin opt clase

Oferta de muncă la Kaufland

Kaufland angajează pe postul de manager logistică transport - ambalaje. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, experienţă în conducerea de personal, dă dovadă de bună înţelegere şi interpretare a datelor, are gândire antreprenorială, orientată spre rezultat, poate soluţiona conflicte.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de şef raion mărfuri proaspete. Candidatul potrivit pentru acest post e orientat către clienţi, are ţinută profesională ireproşabilă, experienţă în domeniul comerţului cu amănuntul, experienţă în conducerea personalului, ştie să lucreze la PC, e amabil, responsabil, disciplinat.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de manipulant marfă la centrul logistic Turda. Candidatul potrivit pentru acest post are minimum opt clase, poate face faţă unui volum mare şi unui ritm alert de muncă, e rezistent la stres, corect şi responsabil.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de analist ajutor IT. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare de profil, experienţă în domeniul IT, cunoştinţe avansate de reţelistică, de engleză şi abilităţi tehnice.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la Kaufland o puteţi consulta la acest link.