Kaufland face angajări în ţară. Iată oferta de muncă

Oferta de muncă disponibilă la Kaufland

Kaufland angajează pe postul de funcţionar achiziţii. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare economice, cunoştinţe avansate de engleză sau germană, ştie să lucreze la PC, e organizat şi flexibil.

Detalii găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de îngrijitor clădiri. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, e dispus la program de muncă în ture, e amabil, serios, responsabil.

Amănunte găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de inspector exploatare poştală în regim part-time. Candidatul potrivit pentru acest post e dispus să lucreze 15 ore pe săptămână, e responsabil, îi place să lucreze cu oamenii, ştie să lucreze la PC.

Detalii găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de Employer Branding Specialist. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, are cunoştinţe avansate de germană şi/sau engleză, are foarte bune abilităţi de organizare şi comunicare, e atent la detalii şi poate respecta termenele-limită impuse.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de specialist infrastructură. Candidatul potrivit pentru acest post are experienţă într-un departament IT, are cunoştinţe avansate despre Windows server, reţelistică și sisteme de operare Microsoft, despre echipamente hardware, de engleză şi română, e perseverent, amabil şi bun comunicator.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de asistent proiecte imobiliare. Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, cunoştinţe de germană şi/sau engleză, foarte bune cunoştinţe de lucru în MS Office, de comunicare şi organizare.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Kaufland angajează pe postul de asistent birou tehnic. Candidatul potrivit pentru acest post are studii în construcții / instalații pentru construcții sau altă școală tehnică, cunoştinţe bune de Excel, bune abilităţi de comunicare, rezistenţă la stres, cunoştinţe de engleză sau germană.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.



Lista completă a locurilor de muncă vacante la Kaufland o puteţi accesa la acest link.