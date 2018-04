Kelemen Hunor: Decizia de nerevocare a lui Kovesi, absolut previzibilă

"O decizie absolut previzibilă, ştiam, cred că pe nimeni nu a surprins această decizie a preşedintelui, fiindcă preşedintele a zis mai demult, înainte să ajungă cererea de revocare din partea ministrului pe masa preşedintelui, a zis că el este mulţumit de prestaţia doamnei Kovesi şi nu găseşte niciun motiv pentru o revocare înainte de expirarea mandatului. Deci, din acest punct de vedere, preşedintele a fost extrem de consecvent, a rămas consecvent, este şi a fost extrem de previzibil, nu e nimic nou sub soare", a declarat liderul UDMR, la RFI.



În opinia sa, semnarea protocoalelor cu SRI reprezintă lucruri "mult mai grave", despre care trebuie să se discute, fiind nevoie atât de schimbarea legislaţiei, cât şi de declanşarea unei anchete.



"Sunt lucruri mult mai grave în această ţară dacă vorbim de Justiţie şi de independenţa Justiţiei şi, sigur, despre aceste aspecte ar fi foarte bine să vorbim şi ar fi foarte important să clarificăm lucrurile. Fiindcă, acum, toată lumea cunoaşte, au existat multe protocoale, toate segmentele Justiţiei au semnat protocoale, nu numai Procuratura şi procurorul-şef de atunci, dar şi CSM, ceea ce este extrem de grav şi Înalta Curte de Casaţie şi Inspecţia Judiciară. În primul rând, eu cred că trebuie să vorbim foarte sincer şi foarte deschis ce s-a întâmplat şi de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. După aceea, trebuie să modificăm legile, legislaţia. Şi trebuie să fie foarte clar că nu se poate încheia, nu se poate lucra sub astfel de protocoale. După aceea, cine unde a greşit, aici eu cred că ar fi bine o anchetă, dar eu nu vreau să merg mai departe, că nu vreau să par că eu ştiu şi alţii nu ştiu sau sunt unii care ştiu care ar trebui să fie urmările. Dar, oricum, ceea ce au făcut este peste Constituţie, peste principiile constituţionale şi peste principiul separării puterilor în stat", a susţinut preşedintele UDMR.



Întrebat dacă protocoalele cu SRI sunt neconstituţionale, Kelemen Hunor a răspuns afirmativ, arătând că în acest context nu se mai poate vorbi despre independenţa Justiţiei.



"Absolut (protocoalele sunt neconstituţionale - n.r.). (...) Toate ramurile Justiţiei au fost băgate sub o altă putere, sub o altă instituţie. Nu mai putem vorbi de independenţa Justiţiei. Hai să acceptăm că la Procuratură e nevoie de o oarecare colaborare, dar nu e nevoie, dar ce faci cu judecătorii, ce faci cu Înalta Curte de Casaţie, ce faci cu CSM-ul, CSM-ul care trebuie să fie garantul independenţei Justiţiei? Nu parlamentarul, nu premierul, nu preşedintele sunt cei care garantează independenţa Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, care a semnat un protocol cu SRI", a spus Kelemen Hunor.