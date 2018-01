Klaus Iohannis a pierdut circa 1000 de fani pe Facebook după desemnarea premierului Viorica Dăncilă

Klaus Iohannis a pierdut pe reţelele de siocializare. Dacă la momentul anunţului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficială de Facebook, acum are în jur de 1.813.800.

”Slăbiciunea şi oportunismul, laşitatea şi pretenţiile nu merg împreună, domnule Preşedinte. I-aţi trădat pe români, dintr-un calcul meschin. Culmea e că, veţi descoperi prea târziu, aţi judecat cu totul greşit, fiindcă alegătorii văd şi penalizează fariseismul”, este unul din sutele de mesaje negative primite de Klaus Iohannis după decizia din această seară.

”De cand sunteti presedinte, a fost un singur moment cand am simtit ca nu v-am votat degeaba, in ianuarie 2017, cand ati iesit in strada, alaturi de manifestanti. In rest, acelasi mesaj: "sunt ingrijorat". As vrea sa va anunt ca noi, cei care v-am votat suntem disperati, am depasit stadiul de ingrijorare in decembrie 2016. "Ingrijorarea" dvs legata de desemnarea rapida a unui prim ministru pentru a evita "instabilitatea" pare de-a dreptul ridicola in contextul in care tara este condusa de un an de o gasca de indivizi a caror singura preocupare este sa faca legi ce sa ii scape de inchisoare/permite sa fure fara urmari negative. Asta e adevarata instabilitate, sa permiteti in continuare acestor indivizi fara nici o viziune/cunostinte tehnice/administrative in domeniile de care e nevoie intr-un guvern/parlament sa fie la putere. Daca nu am fi avut parlament si guvern in ultimul an, cred ca tara ar fi fost mai stabila decat e cu cei de acum. Deci nu va mai "ingrijorati", actionati!”, este mesajul unui alt utilizator furios.

Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-aţi pierdut votul din partea mea la următoarele alegeri", "Totul e un vid", "Să vă fie ruşine, pentru cei cu principii sănătoase sunteţi de domeniul trecutului!".

Un fenomen care s-a mai petrecut şi în februarie 2016, imediat ce preşedintele a luat partea trustului Intact, după ce acesta a primit din partea ANAF notificare de evacuare din clădirile confiscate în dosarul privatizării ICA. Klaus Iohannis a numit atunci demersul "abordare heirupistă" şi a vorbit despre "banale motive administrative".

„Preşedintele a început să piardă likeuri, 700 - 800 în ultima jumătate de oră. Probabil vor fi 1000 – 2000 până mâine dimineaţă, pierderea e mai mică decât data trecută, dar e relevantă.

Oamenii aşteptau o dovadă de leadership, aşteptau ca preşedintele să surprindă, să găsească o soluţie imaginativă, cei care l-au criticat au fost cei care l-au auzit. A fost emoţia negativă, tonul de om înfrânt, asta s-a transmis in social media.

E o anume dezamăgire.”, a comentat la Digi24 Lucian Mindruţă.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat miercuri seară că mai dă o şansă PSD şi o nominalizează pe Viorica Dăncilă pentru postul de premier, decizie care a stârnit critici din partea opoziţiei. USR arăta că este regretabil că preşedintele Klaus Iohannis a ratat şansa de a limita dezastrul produs de PSD, că a ratat şansa de a-şi folosi atribuţiile constituţionale legitime de a desemna un premier decent, subliniind că ”o altă şansă pentru PSD înseamnă că România rămâne din păcate şi în perioada următoare pradă capriciilor medievale ale unui Liviu Dragnea care ne împinge cu fiecare zi mai departe de Europa”.

De asemenea, comunitatea Corupţia Ucide a reacţionat faţă de decizia preşedintelui, spunând că şeful statului a făcut "un gest inacceptabil de complicitate cu PSD". "Lupta noastră rămâne aceeaşi. Miza noastră rămâne aceeaşi. Ne vedem sâmbătă, la Piaţa Universităţii!", este mesajul transmis de Corupţia Ucide.

Klaus Iohannis a pierdut un număr important de fani - peste 10.000 - şi în februarie 2016, din cauza declaraţiei sale în urma evacuării televiziunilor Antena Group de către ANAF.

Întrebat atunci de reporterul Antena 3 despre acţiunea ANAF în cazul Antenelor, Klaus Iohannis a declarat: "Eu cred că aţi ajuns într-o situaţie neplăcută şi inutilă. În primul rând, cred că libertatea de exprimare în media nu poate fi suprimată pentru banale motive administrative. În al doilea rând, această abordare heirupistă a ANAF mi se pare cel puţin nepotrivită, dacă nu discutabilă". El a mai spus că a constatat din discuţii pe care le-a avut că există deschidere la factorii de decizie în acest caz.