Klaus Iohannis: Am aşteptări să îmbunătăţim Legile Justiţiei. Când ajung la mine voi face o primă analiză

"Am aşteptări să îmbunătăţim legile, până când sunt bune şi satisfac nevoile societăţii româneşti. (...) Intenţionez, în momentul în care aceste legi ajung la mine, pentru că niciuna nu a ajuns până acum instituţional la mine, să fac o primă analiză, să fac o declaraţie publică de intenţie şi atunci o să vă spun un pic mai concret ce părere am despre anumite demersuri, despre anumite articole şi ce voi face eu, în definitiv, cu aceste legi, fiindcă în prima etapă am mai multe opţiuni care pot fi luate în vizor", a afirmat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, joi şi vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.



Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, modificările la cele trei Legi ale Justiţiei - 304/2004 privind organizarea judiciară, 303/2004 privind statutul magistraţilor şi 317/2004 privind funcţionarea şi organizarea CSM. Actele normative au intrat în circuit legislativ la Senat, care este Cameră decizională.

