Klaus Iohannis despre plângerea penală depusă de Ludovic Orban împotriva premierului. Ce decizie a luat preşedintele

"Am observat această preocupare şi am analizat şi am ajuns la concluzia, care cred că va rămâne valabilă cel puţin câteva zile sau săptămâni, să nu comentez în niciun fel nici sesizarea depusă de domnul Orban, nici interpretările, care de o parte politică s-au făcut cu foartă multă isterie. În niciun caz nu vreau să apară impresia că prin declaraţiile pe care le fac aş putea sau aş vrea să influenţez ancheta. Deci, simplu, nu comentez", a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă este nevoie de intervenţia procurorilor în problema mutării Ambasadei României din Israel, Iohannis a răspuns: "Mutarea ambasadei nu are nicio treabă cu procurorii. E o decizie pe care o voi lua eu".

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a depus joi o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) împotriva premierului Viorica Dăncilă, acuzând-o de uzurparea funcţiei, prezentarea cu rea-credinţă de informaţii preşedintelui României, înaltă trădare şi divulgarea de informaţii secrete de stat, în legătură cu Memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Plângerea îl vizează şi pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acuzat de divulgarea de informaţii secrete de stat, după ce a făcut publice informaţiile referitoare la Memorandumul pe tema mutării ambasadei. Plângerea liderului PNL a ajuns la DIICOT, vineri, după ce Parchetul instanţei supreme şi-a declinat competenţa în acest caz, au declinat pentru News.ro reprezentanţi ai DIICOT.