Klaus Iohannis: Eu nu am avut niciun dosar, toate s-au clasat fiindcă nu există fapte

"Eu nu am avut niciun dosar. Toate s-au clasat şi asta se numeşte că nu am avut un dosar. Am văzut că acest harnic Dragnea cu valizele lui - nici nu este original, aşa, între noi fie vorba, el adună articolele pe care dumneavoastră şi alţii le-aţi scris pe parcursul acelor cinci campanii electorale în care am fost - aceste clasări nu s-au făcut fiindcă mă cunosc eu cu Lazăr 1, Lazăr 2 sau altcineva, nu i-am cunoscut pe aceşti oameni, nici nu am vreun fel de relaţie personală, avem relaţii instituţionale. Aceste dosare toate s-au clasat fiindcă nu există fapte. Eu ştiu foarte bine ce am făcut şi la Primărie, şi înainte de Primărie, şi la Preşedinţie şi poate este important şi pentru români să ştie şi de la mine, să afle şi din gura mea că eu nu am comis niciodată o ilegalitate sau o faptă penală, lucru care este la fel de adevărat şi pentru soţia mea, Carmen", a declarat miercuri Klaus Iohannis la Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că soţia sa Carmen nu va merge joi să fie audiată la Parchetul General în dosarul proprietăţilor imobiliare, pentru că se vor afla în Anglia, în vizită de stat. Iohannis a mai afirmat că nici el, nici soţia sa nu au comis vreodată fapte penale.