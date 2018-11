Klaus Iohannis: Noi pendulăm între ceva ars şi o prăjitură foarte bună. Asta este evoluţia României în ultimul secol

Klaus Iohannis a fost prezent, sâmbătă, la un eveniment dedicat contribuţiei româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în Anul Centar, care a avut loc la Ambasada României din Paris. Cu acest prilej, şeful statului a spus că România are oameni educaţi, posibilităţi şi dorinţa societăţii şi că mai trebuie studiat cum le aducem pe toate acestea împreună.

“Avem tot ce ne trebuie. Avem oameni educaţi, avem posibilităţi, avem dorinţa societăţii. Ceea ce probabil mai trebuie studiat este cum le aducem pe toate împreună, care este unificatorul, care este catalizatorul. E ca şi cum ne-am pregăti să facem o prăjitură foarte bună şi avem pe masă toate ingredientele: făină, zahăr, nuci, unt, ce vreţi. Şi ne uităm la ele şi cineva întreabă: aveţi tot ce vă trebuie ? Da. Dar de acolo urmează pasul cel mai important de a pune toate ingredientele laolaltă în aşa fel încât să iasă o prăjitură foarte bună, şi nu ceva ars, care este mai degrabă jenant”, a explicat Klaus Iohannis.

El a mai spus că România în ultimul secol a pendulat între ceva ars şi o prăjitură foarte bună.

“Noi pendulăm între ceva ars şi o prăjitură foarte bună. Asta este evoluţia României în ultimul secol. Am trecut prin perioade deosebit de bune pentru România şi evident Marea Unire este primul eveniment extrem de pozitiv din această serie. Pe urmă ne-am pierdut un pic, am trecut prin dictaturi dintre cele mai grele cu rezultate groaznice, am revenit cu un eveniment foarte pozitiv în decembrie 89 şi de atunci căutăm calea care de toate generaţiile a fost definită ca şi o cale europeană şi euroatlantică”, a afirmat preşedintele.

Klaus Iohannis a precizat că în unele domenii facem faţă, dar în altele mai este mult de lucru.

”Cred că în unele domenii facem faţă. Dar mai este mult de lucru, foarte mult de lucru. Cred că avem tineri valoroşi, aici sunteţi dovada vie. Avem tineri foarte valoroşi şi în ţară. Fenomenul care mă intristează de fiecare dată este că cei din ţară ar veni aici, dar voi nu v-aţi întoarce și atunci rolul politicienilor, cu siguranță, ar fi să analizeze de ce este așa și ce cadru trebuie creat pentru a avea un schimb, și nu un „brain drain”. E o mare diferență pentru România dacă avem un schimb de minți strălucitoare sau dacă avem o plecare a minților spre alte meleaguri. Cred că aici trebuie să avem în vedere un cadru mult mai stabil, mai predictibil, mai solid, în România. Trebuie să ne îndreptăm spre ceva ce am numit eu, și mulți alții, sigur - meritocrație, în așa fel încât tinerii care s-ar întoarce își pot face un calcul simplu ce carieră ar avea, ce șanse ar avea în carieră, ce stabilitate ar avea în carieră, ce șanse ar avea să progreseze semnificativ în acea carieră și atunci, cu siguranță, unii dintre dumneavoastră ar începe să se gândească dacă nu ar fi o chestiune bună să se întoarcă în țară. Suntem în plin proces”, a mai declarat Iohannis la Ambasada României din Paris.