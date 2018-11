Klaus Iohannis participă la evenimentele dedicate Centenarului Armistiţiului organizate la Paris

Klaus Iohannis va participa sâmbătă la un eveniment organizat la Ambasada României la Paris dedicat contribuţiei româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii în Anul Centenarului Marii Uniri. Cu această ocazie, el se va întâlni cu profesorul Gerard Mourou, laureat al premiului Nobel pentru fizică în acest an, cu studenţi, masteranzi şi doctoranzi români din regiunea pariziană implicaţi în cercetarea ştiinţifică.



Preşedintele Iohannis va participa sâmbătă şi la activităţile organizate la Muzeul Orsay - vizitarea expoziţiei 'Picasso Bleu et Rose' şi dineul oferit de către omologul său francez, Emmanuel Macron, în onoarea şefilor de stat, de guvern şi ai organizaţiilor internaţionale.



Duminică, şeful statului va fi prezent, alături de liderii ţărilor beligerante din Primul Război Mondial, precum şi de cei ai ţărilor care au sprijinit efortul de război, la Arcul de Triumf, unde va avea loc ceremonia Centenarului Armistiţiului.



Tot duminică, el va participa la dejunul oficial oferit şefilor de delegaţii de către preşedintele Republicii Franceze la Palatul Elysee şi la deschiderea Forumului de Pace de la Paris. Acest forum este o iniţiativă a preşedintelui francez, Emmanuel Macron, care îşi propune să genereze proiecte concrete în spiritul multilateralismului şi al cooperării contemporane, în sprijinul păcii.



Participarea preşedintelui Iohannis la evenimentele dedicate Centenarului Armistiţiului are loc la invitaţia omologului său francez, Emmanuel Macron.



Ziua Armistiţiului este comemorată în fiecare an la 11 noiembrie pentru a marca pacea semnată între Antanta şi Puterile Centrale la Compiegne, Franţa, eveniment ce a marcat încetarea ostilităţilor pe Frontul de Vest al Primului Război Mondial. Iniţial, acest armistiţiu a încetat după o perioadă de 36 de zile. Tratatul privind încetarea definitivă a ostilităţilor a fost semnat în mod formal la Versailles în 1919.