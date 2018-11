Klaus Iohannis, reacţie la acuzaţiile lui Ilan Laufer: Referinţele la antisemitism și nazism în disputa politică sunt iresponsabile

"Referințele la antisemitism și nazism în disputa politică sunt iresponsabile și denotă grave carențe de educație, cultură, diplomație și istorie. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acțiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite și discriminatorii și poate incita la ură.

Însușindu-și cu bună știință un text cu acuzații ridicole lipsite de orice fundament real, Ilan Laufer a picat testul maturității, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste. Personajele care proferează asemenea acuzații scandaloase se descalifică automat și nu pot ocupa sub nicio formă înalte demnități în statul român.

Președintele României consideră că aceste declarații reprezintă un nou exemplu din retorica nocivă îndelungată a Partidului Social Democrat, care alimentează în mod constant discursul urii și tendințele xenofobe. Este inadmisibil ca memoria Holocaustului să fie întinată cu astfel de atacuri, care servesc unor interese meschine și sunt de natură a afecta pacea socială.

Președintele Klaus Iohannis subliniază că recuperarea memoriei Holocaustului, precum și combaterea antisemitismului au constituit pentru România obiective prioritare în ultimele două decenii, iar astfel de declarații cu caracter extremist pot periclita rezultatele foarte bune obținute de țara noastră în toți acești ani. România este activ implicată în demersurile internaționale de combatere a antisemitismului, fapt recunoscut și apreciat ca atare.

Pentru o mai bună cunoaștere a culturii comunității evreiești și pentru prezervarea adevărului istoric, Președintele României a pledat, încă de la începutul mandatului său, pentru înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului.

În iunie 2017, Președintelui Klaus Iohannis i-a fost decernată distincția „Light Unto the Nations", cel mai prestigios premiu acordat de către Comitetul Evreiesc American. Președintelui României i-a fost recunoscut astfel rolul decisiv în consolidarea democrației și statului de drept, precum și eforturile sale susținute în promovarea toleranței, combaterea antisemitismului și xenofobiei, precum și pentru întărirea relațiilor țării noastre cu SUA și Israel", se arată în comunicatul Administraţiei Prezidenţiale.

Ilan Laufer, omul propus de PSD la Ministerul Dezvoltării și refuzat de Klaus Iohannis, a lansat acuzații fără precedent la adresa președintelui României. El l-a acuzat de antisemitism, dar și de blocarea unor acțiuni ale guvernului.

"Sunt Ilan Laufer, din părinți români, născut la București, la maternitatea Polizu. Am studii superioare. Azi, în anul 2018, am fost respins de președintele României. Sunt îngrijorat de motivele care au stat în spatele acestei decizii, fără să motiveze această decizie, ceea ce e neconstitutțional. E un nou act de antisemitism, l-a demonstrat în ultimul an. A avut mai multe ieșiri împotriva evreilor și a făcut declarații antisemite, a refuzat trimiterea unui ambasador în Israel și a sabotat ședința de guvern comună ce ar fi trebuit să aibă loc.", a spus Ilan Laufer.

"Voi face o plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Consider că refuzul domnului Iohannis este o atitudine clară de discriminare care a debutat cu expresia 'niște evrei', a urmat cu o plângere penală împotriva premierului României și continuă astăzi cu refuzarea unei propuneri de vicepremier și ministru al dezvoltării în Guvernul României. Totodată voi face o cerere către IGS, Comunitatea Evreiască din Statele Unite, pentru a-i retrage decorația acordată președintelui Klaus Iohannis”, a declarat Ilan Laufer, într-o conferiță de presă.