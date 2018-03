La cererea publicului, înca o reprezentaţie Lord of the Dance - "Dangerous Games" la Bucureşti!

Echipa celor mai indragiti dansatori din lume isi propune sa ofere publicului bucurestean o experienta unica, printr-o coregrafie inovatoare si o productie elaborata, extrem de bine adaptata noilor tehnologii. Primele 400 de bilete ce vor fi cumparate online in perioada 19-23 martie beneficiaza de un pret special, cu 15% mai mic fata de pretul la care biletele vor putea fi achizitionate dupa aceasta perioada.

"Dangerous Games" este o spectaculoasa punere in scena a unei bine-cunoscute si iubite capodopere, Michael Flatley fiind coregraful si regizorul proiectului, in timp ce Gerard Fahy s-a ocupat de productia muzicala. Show-ul a avut premiera in 2014 la London Palladium, culminand si cu aniversarea celor 20 de ani de cand Flatley a devenit o senzatie internationala. Dupa acest moment a urmat un turneu mondial, cu reprezentatii ce au avut loc cu sala inchisa in tari precum Canada, Irlanda, Germania, Germania, Australia si, bineinteles, Romania. Odata cu acest spectacol, Flatley si-a mai implinit un vis: a debutat pe Broadway, unde timp de 8 saptamani a impresionat si emotionat mii de oameni, atat prin intermediul dansului, cat si prin intermediul unor productii mult mai grandioase.

Lord of the Dance: Dangerous Games continua sa fie un mare success in intreaga lume, avand un mix surprinzator de dans si muzica, de contemporan si traditional, toate construite sub umbrela talentului si a pasiunii pentru arta. Pentru acest show au fost pastrate cateva numele celebre din "Lord of the Dance", dar productia este reimprospatata de proiectii holografice 3D, efecte speciale, roboti dansatori, acrobati de talie mondiala si, bineinteles, cea mai mare si talentata echipa de dansatori irlandezi.

Spectacolul va ajunge pe 13 aprilie 2018 la Sala Palatului din Bucuresti, unde va sustine doua reprezentatii in aceeasi zi, iar biletele pentru al doilea spectacol sunt disponibile incepand de astazi, 14 martie. Acestea se gasesc online pe MyTicket.ro, iabilet.ro, eventim.ro, blt.ro, startickets.ro si in magazinele Carrefour, Vodafone, Orange, Humanitas, Germanos, Carturesti, Diverta, OMV, Flanco si la Sala Palatului.. Primele 400 de bilete beneficiaza de o reducere de 15% si pot fi achizitionate in perioada 19-23 martie la urmatoarele categorii de pret: adica acestea vor fi: 170 lei (categoria 3), 210 lei (categoria 2), 255 lei (categoria 1) si 295 lei (categoria VIP). Dupa epuizarea celor 400 de bilete preturile vor fi urmatoarele: 200 lei (categoria 3), 250 lei (categoria 2), 300 lei (categoria 1) si 350 lei (categoria VIP).