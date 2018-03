"La o petrecere, m-am îmbătat şi m-am culcat cu o fată. Acum zice că avem un copil"

"Mă numesc Alex și te rog să mă ajuți și pe mine cu o problemă. În urmă cu un an și jumătate, la o petrecere, m-am îmbătat și m-am culcat cu o fată. Am recunoscut amândoi că a fost doar o aventură de-o noapte și am mers fiecare mai departe cu viața lui. La câteva luni, am început o relație cu cineva.

De curând, însă, în viața mea a apărut din nou fata de la petrecere. Și nu singură, ci cu un copil de câteva luni, despre care a spus că e al meu. Am făcut testul ADN și s-a dovedit că are dreptate. Eu sunt un om responsabil, vreau să recunosc copilul și să am grijă de el, dar femeia aia mi-a spus verde în față că nu vrea de la mine decât să-i dau bani în fiecare lună (adică un fel de pensie alimentară) și să nu mă implic deloc în viața lor.

Eu însă nu sunt de acord și vreau să deschid proces pentru custodie, dar prietena mea de acum mi-a spus că ea nu e pregătită să aibă grijă de un copil și că dacă încep demersul ăsta și câștig, ea nu o să mai fie cu mine. Cu alte cuvinte, am de ales între copilul meu și un viitor cu prietena mea, cu care vreau să mă căsătoresc la un moment dat şi să întemeiez o familie. Am nevoie de un sfat de la tine"

