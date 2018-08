Lăcătuş mecanic, angajat acum în România pe salarii de 1.000 de euro "în mână". Iată postul vacant

Eurobody Hydraulics angajează pe postul de lăcătuş mecanic montaj echipamente industriale.

Candidatul potrivit pentru acest post are calificarea de lăcătuş mecanic, are cunoştinţe solide despre asamblările mecanice şi cele prin sudură, despre lucrul cu scule de mână de debitat, polizat şi şlefuit. De asemenea, trebuie să ştie să citească desene tehnice specifice confecţiilor metalice şi montajului. Candidatul potrivit pentru acest are cunoştinţe de măsurare cu ruleta, şubler, micrometru. Este serios, harnic, punctual şi dispus la program prelungit de lucru.

Angajatorii oferă candidatului selectat pe acest post salarii nete de 4.700 de lei lunar pentru program de muncă de opt ore, bonus pentru ore suplimentare, prime pentru operaţiuni speciale, precum şi transport gratuit la locul de muncă.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.