Lăptişor de matcă. Proprietăţi miraculoase. Beneficii pentru sănătate

Laptisor de matca. Proprietati

Laptisorul de matca este produs de glandele hipofaringiene ale albinelor lucratoare. Albinele lucratoare il consuma in primele 3 zile de viata, iar regina stupului consuma toata viata exclusiv numai laptisor de matca. Astfel devin capabile sa-si indeplineasca sarcinile. Iar rezultatele nu intarzie sa apara. Isi sporesc greutatea de peste 200 de ori iar in timp ce albinele lucratoare traiesc 5 saptamani, regina stupului traieste 5-6 ani. In acest timp depune zilnic mai multe mii de ovule.

Dintre produsele naturale, laptisorul de matca are cel mai ridicat continut de vitamina B5 (acid pantotenic). Este un rezervor urias de elemente minerale si vitamine. Toti aminoacizii esentiali necesari construirii de proteine, se regasesc in laptisorul de matca.

Are un continut semnificativ de acetilcolina, care are rol de neurotransmitator. Aceasta substanta este indispensabila pentru starea de sanatate a sistemului nervos, pentru prospetimea psihica. Ea nu poate fi gasita in nici un alt produs natural. Poate asa se explica faptul ca laptisorul de matca revigoreaza buna dispozitie la persoanele varstnice, ameliorant in mare masura chiar si cazul dementei.

Ce face din laptisorul de matca pur un adevarat cocktail de vitamine? Iata cateva caracteristici de baza:

– contine in proportie de 66% apa;

– in procent de 15% glucide, maltoza, fructoza, zaharoza etc.;

– mai contine in proportie de 13% prolina care formeaza aminoacizi foarte importanti pentru organism

– restul, de aproximativ 5% il reprezinta lipidele.

Pe langa acestea, laptisorul de matca pur contine o multime de vitamine in special din grupul de vitamine B fiind stiut ca laptisorul de matca este substanta cea mai bogata in vitamina B5. Aceasta vitamina face posibil metabolismul celulelor din sistemul muscular, ficat, rinichi, creier. De asemenea, contine in cantitati mari minerale si oligoelemente, cupru, calciu, fosfor, fier, azot, siliciu, sulf avand un rol foarte important in procesul de metabolism.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.