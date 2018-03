Larisa Iordache, prima reacţie după ce Diana Bulimar a fost forţată de federaţie să-i cedeze locul la Olimpiadă

Larisa Iordache a confirmat varianta spusă de Diasna Bulimar. Culmea, ea a păâit acelaţi lucri la JO din 2016, când locul ei a fost luat de Cătălina Ponor!

Diana Bulimar, dezvăluire BOMBĂ la EXATLON. Cum a fost înlocuită de Larisa Iordache la JO 2012: "M-am dat accidentată ca să..."

"In 2012 a venit un val, trecusem de la juniorat la seniorat, era primul meu an pentru a cacula alaturi de seniori si de a iesi in lume. Pentru mine a fost un moment in care toata lumea a spus ca Olimpiada va fi a mea. S-a decis sa concurez eu in locul ei, au fost niste motive, insa eu nu am fost de acord. Mi-ar fi placut sa fiu intr-o finala a mea, insa i-am luat sansa ei, ne antrenam in fiecare zi... I-am zis ca nu imi doresc sa ii iau locul, insa intr-un fel acesta greseala a fost rasplatita, in senul ca in 2016 mi-a fost luat si mie locul si intr-un fel tind sa cred ca Karma si-a facut treaba", a spus Larisa Iordache.

"Au fost niste momente grele pentru amandoua. Urasc sa ma gandesc la Londra, la prima noastra Olimpiada. Dupa ce s-a intamplat asta, am incerca sa ne relaxam si sa uitam ce s-a intamplat, sa nu mai facem astfel de greseli. Ea a avut foarte multe probleme de sanatate, dar in ultima perioada in care ea a concurat, asa mi s-a intamplat si mie, sa fiu bolnava", a mai spus Larisa Iordache.