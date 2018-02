Lasă o lămaie tăiată pe noptiere toată noaptea. Efecte uluitoare până dimineaţa! Încearcă şi tu!

Respiratie mai usoara

Datorita antioxidantilor pe care ii contine lamaia, vei respira mai usor. Daca ai nasul infundat, mirosul de la lamaia taiata te va ajuta sa iti imbunatatesti respiratia in timp ce dormi.

Te elibereaza de stres

Lamaie este excelenta in aromoterapie. Mirosul de lamaie taiata este asociat cu curatenia, asa ca specialistii in aromoterapie o folosesc pentru a-i ajuta pe oameni sa scape de sentimentele de imperfectiune, impuritate si sa-si creasca omcrederea in sine. Asadar, mirosul de citrice relaxeaza undele cerebrale si emotiile.

Creste nivelul de energie

O lamaie taiata aflata pe noptiera de langa pat te va ajuta sa te trezesti cu mai putine dureri. De asemenea, chiar daca trezirea de dimineata poate fi dificila, mirosul lamaiei imbunatateste nivelul de serotonina care te va face nerabdator sa te dai jos din pat.

