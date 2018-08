Legea pensiilor: Se schimba vârsta de pensionare pentru femei! La câţi ani vor putea sa iasă la pensie femeile din România

NOUA LEGE A PENSIILOR. Potrivit initiativei legislative, orice femeie din Romania va putea sa iasa la pensie mai devreme cu doi ani pentru fiecare copil nascut si crescut pana la varsta de cel putin 10 ani.

Principalul motiv pentru impunerea acestei masuri il reprezinta declinul demografic al populatiei Romaniei. Potrivit statisticilor, numarul locuitorilor tarii se reduce cu 5 persoane in fiecare ora. Un proiect similar a fost adoptat in anul 2000, insa a fost abrogat in 2010, an in care au fost impuse mai multe masuri de austeritate.

Legea Pensiilor 2018. Cui i se va reduce vârsta de pensionare



Proiectul de Lege a Pensiilor a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și are mai multe modificări printre care și reducerea vârstei de pensionare pentru mai multe categorii salariați. Trebuie știut că mulți angajați se pot pensiona chiar și cu 12 ani mai devreme.

Astfel, noua Lege a Pensiilor spune că cei care își desfășoară activitatea în condiții grele vor primi o reducere de un an pentru fiecare doi ani munciți. Cei care lucrează 24 de ani se pot pensiona, așadar, cu 12 ani mai devreme. În acest caz, vârsta minimă va fi de 53 de ani pentru bărbați și de 51 de ani pentru femei.

Pe lângă cei care fac muncă grea, precum minerii, siderurgiștii, scafandrii, etc, favorizați sunt și cei din zona artistică.

O anexă a legii curpinde și o listă cu profesiile din activitatea artistică ale căror locuri de muncă se încadrează în condiții speciale. Acestea sunt: balerin, dansator, acrobat, jongler, clovn, călăreț de circ, dresor de animale sălbatice, solist vocal de operă și de operetă, instrumentist la instrumente de suflat și cascador.