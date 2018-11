Legea pensiilor vine cu o schimbare excelentă: femeile vor ieşi mult mai devreme la pensie

Femeile vor putea iesi la pensie mult mai repede decat in prezent. Potrivit actului normativ, angajatele care au realizat stagiul minim de cotizare si au nascut 3 copii, pe care i-au crescut pana la varsta de 16 ani, vor putea beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu 6 ani.

In plus incepand cu al patrulea copil, se va mai adauga cate un an in plus la reducerea varstei de pensionare

Astfel, o femeie care a realizat stagiul minim de cotizare si a nascut si crescut 4 copii se va putea pensiona cu 7 ani mai devreme, adica la varsta de 56 de ani.

Pe de altă parte, Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care sa permita femeilor sa se pensioneze la aceeasi varsta cu barbatii.

Astfel, daca o femeie doreste sa ramana in campul muncii si dupa varsta de 63 de ani va putea face acest lucru, avand posibilitatea de a-si prelungi contractul cu inca doi ani, pana la varsta de 65 de ani.

Ordonanta de urgenta vine ca raspuns la decizia Curtii Constitutionale din iunie, care spune ca femeile trebuie sa aiba dreptul de a-si continua activitatea pana la implinirea varstei standard de pensionare pentru barbati.

In prezent varsta legala de pensionare in Romania este de 63 de ani pentru femei si 65 de ani pentru barbati.