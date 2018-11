Legea privind restituirea sumelor reprezentând taxele de poluare pentru autovehicule, promulgată de Iohannis

Astfel, şeful statului a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule şi Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.



Pe 17 octombrie, Camera Deputaţilor a adoptat în calitate de for decizional cele două legi.



Legea privind aprobarea OUG nr. 52/2017 are ca obiect de reglementare restituirea pe cale administrativă, la cerere, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, actualizate cu dobânda prevăzută de Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, calculată de la momentul achitării taxei până la momentul restituirii efective.



De asemenea, textul adoptat prevede ca dreptul de a cere restituirea să se poată fi exercitat la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererile de restituire să fie depuse până la data de 31.08.2018, sub sancţiunea decăderii. Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de organul fiscal central competent, potrivit art.77 din Legea nr.207/2015, şi se comunică contribuabilului.



Textul OUG 68/2017 clarifică unele aspecte legate de procedura de restituire a taxelor respective şi pentru evitarea unor blocaje în procesul de restituire a sumelor. Astfel, se prevede modalitatea de lucru în două situaţii de excepţie: lipsa actului doveditor al plăţii, pe care trebuie să-l anexeze contribuabilul, situaţie în care organul fiscal central efectuează verificarea existenţei acestuia în baza de date, precum şi situaţia în care autovehiculul pentru care s-a plătit taxa nu a fost înmatriculat de către plătitor; în acest caz, contribuabilul nu trebuie să anexeze copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare. De asemenea, se prevăd şi termenele în care se restituie sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive atât în cazul taxelor, cât şi în cazul timbrului de mediu.