Legi neobişnuite pentru sex. Unde este pedepsită masturbarea cu decapitare

In Indonezia, masturbarea se pedepseste prin decapitare, scrie sexgen.ro.

Am ras de multe ori, mai ales de legile din Statele Unite. Americanii sunt specialisti in a accepta legi neobisnuite si aproape fiecare stat American are cel putin o astfel de lege ciudata.

Citeşte şi O bombă sexy le-a pus gând rău fotbaliştilor de la Barcelona. "În fantezia mea visez ca jucătorii de la Barcelona să-mi.." FOTO

Hai sa vedem care sunt cele mai neobisnuite legi legate de sex. Sa incepem:

Pennsylvania:

Un barbat nu poate fi excitat in public, iar sexul anal se pedepseste cu o amenda de cateva mii de dolari.

Montana:

In Bozeman, e ilegal sa intretii relatii sexuale pe peluza din fata casei dupa apus, daca participantii sunt complet dezbracati (daca porti ciorapi evident ca nu incalci legea).

Minnesota:

Un barbat nu are voie sa intretina relatii sexuale cu un peste (femeile se pare ca pot). De asemenea, e ilegal sa dormi dezbracat. In Alexandria, barbatului ii este interzis sa faca sex cu nevasta daca respiratia lui miroase a usturoi, ceapa sau sardine. Se specifica in lege ca barbatul este obligat sa se spele pe dinti daca nevasta ii cere asta.

Wyoming:

In Newcastle exista o lege prin care le este interzis cuplurilor sa faca sex in frigiderele pentru carne din piete.

Ohio:

In Cleveland, le este interzis femeilor sa poarte pantofi lacuiti si fusta in acelasi timp pentru ca un barbat ar putea vedea reflectia partilor intime in pantofi.

Utah:

In Tremont, femeilor le este interzis sa faca sex in ambulante. Daca o femeie este prinsa facand sex intr-o ambulanta, va fi amendata si numele ei va aparea in ziarele locale. Barbatul cu care femeia a facut sex in ambulanta nu este acuzat de nimic si numele lui este pastrat secret.

Arizona:

Femeile pot aparea topless in public pentru ca sanii nu sunt considerati parti intime.

Illinois:

Este pedepsit prin lege sexul in timpul vanatorii si pescuitului, daca cele de mai sus se intampla in timpul zilei in care te casatoresti.

Nebraska:

Cuplurile care isi petrec noaptea la hotel sunt obligate sa poarte camasi de noapte albe, din bumbac care sunt oferite de hotel. Nu au voie sa le scoata nici in timp ce fac sex.

Ohio:

Sexul anal este ilegal in Cincinnati.

Oregon:

In Willowdale, barbatii platesc amenda daca "vorbesc murdar" in timp ce fac sex. Pe de alta parte, femeile pot spune orice vor ele.

Wisconsin:

Conform unei legi din Connorsville, e ilegal ca un barbat sa traga focuri de arma in timp ce partenera lui are un orgasm.

Iata si unele legi din afara Americii. In Londra e ilegal sa faci sex pe o motocicleta parcata. In Indonezia, pedeapsa pentru masturbare este decapitarea. In Liverpool, vanzatoarele pot lucra topless doar in magazinele cu pesti exotici. In Hong Kong, o femeie inselata isi poate omori barbatul. Poate face asta numai cu mainile goale, in timp ce pe amanta lui o poate omori cum doreste.