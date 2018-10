Olguţa Vasilescu: DNA va avea o problemă cât casa. M-a ţinut o noapte în arest nevinovată. Mă voi îndrepta împtriva procurorului de caz

”Dosarul meu e la DNA, de 2 ani de zile. Mă voi îndrepta în instanță împotriva procurorului de caz. Toți martorii vor trebui să vină în instanță și vor spune la ce au fost supuși, unde au fost audiați și ce i-au forțat să facă. Ne vom îndrepta împotriva procurorilor de la DNA și în instanțele din străinătate”, a spus Lia Olguța Vasilescu la România TV.

"Când am spus că persoane din anturajul meu au fost anchetate într-un hotel, lumea a crezut că sunt nebună...în cazul lui Nichita e acelaşi scenariu, cu persoane luate, anchetate, duse în hoteluri, astfel încât cariera politică şi a mea şi a altor primari ajunşi tot la dna Roşu de la DNA. Era specializată pe primari. Să nu uităm că dna Roşu e aceeaşi procuroare şi în cazul lui Mircia Gutău, mă bucur că a avut norocul să găsească o instanţă dreaptă şi că şi-a păstrat demnitatea şi curajul să meargă mai departe. Pentru suferinţa provocată cineva trebuie să plătească, dna Livia Stanciu, aşa cum trebuie să plătească şi procurorul care i-a făcut acea înscenare. Sunt înscenări de la un capăt la altul, s-a văzut ce înseamnă aceste dosare şi cum s-au fabricat ele...eu am primit rechizitoriul de la dvs, eu mă apăram în instanţă pentru libertatea mea.

A trebuit să cer voie instanţei să întreb pentru ce sunt judecată. Acuzaţia de luare de mită consta în capital de imagine, adică avea încredere populaţia în mine. Sunt 4 denunţători oameni de afaceri. Eu n-am auzit-o pe dna Roşu să spună că a primit ordin să distrugă destinele şi carierele acestor oameni. Nu am auzit-o spunând că a primit un ordin şi chiar dacă ar fi primit, faptul că s-a pretat la aşa ceva, să falsifice probe şi să tortureze oameni în hoteluri nu o scuză cu nimic.

Nu este niciun stadiu, se împlinesc 2 ani de când 6 instanţe le-au dat cu acest dosar în cap, s-au convins şi instanţele că e o făcătură de la un capăt la altul, nu am mai fost chemată niciodată. Am avut informaţia că au început să facă acţiuni de urmărire, să întrebe în stânga şi-n dreapta fără să-mi cheme avocatul. Dacă va fi clasat acest dosar, DNA va avea o problemă cât casa, m-a ţinut o noapte în arest nevinovată şi mă voi îndrepta împtriva procurorului de caz...dacă va fi dosarul trimis în instanţă, DNA iar va avea o problemă, pentru că martorii vor spune sub ce presiune li s-au luat aceste declaraţii. Ne vom îndrepta şi în instanţele internaţionale, pt că oriunde în lume tortura şi represiunea nedreaptă se pedepsesc. Singura mea avere e un cont în bancă, care şi la ora asta este sub sechestru...deci nu eu nu pot la ora asta, dacă vreau să-mi cumpăr o locuinţă, să folosesc acest cont".