Lia Olguţa Vasilescu: Eu nu vreau străini în România, vreau să muncească românii, dar e o presiune foarte mare

"Noi aveam nevoie de această lege a salarizării de acum câțiva ani. PNL ne promitea o lege a salarizării, dar bineînțeles că nu s-a întâmplat acest lucru. Noi am făcut o lege cadru, care presupune ca toți medicii să aibă același salariu de încadrare, diferența se face prin sporuri de muncă. La fel ar trebui să ținem seama de echitatea sistemului de salarizare. Femeia de serviciu din spital nu poate fi la fel plătită ca femeia de serviciu din poliție, pentru că ea trece pe lângă boli. Ministerul Sănătății a mers foarte mult pe ceea ce voiau sindicatele. În jumătate de spitale, managerii au putut să se încadreze în acel procent de 30% fără să existe scăderi salariale. Eu mi-am asumat această lege, dar legea este cadru, mai departe, depinde de manager. Ei au recunoscut un lucru, că niciodată în Sănătate nu s-au dat sporurile legale. La un moment dat, trebuia să „crape” chestiunea asta. Eu înțeleg acum frustrarea celor care protestează. Noi am fost atenți la o lege echitabilă”, a spus ministrul Muncii.

Vreau să muncească românii



„În momentul în care s-au făcut corecturile din Parlament, am fost atenți și noi ca să nu dezechilibrăm sistemul. Noi ne-am asumat că vom crește salariile. După Bulgaria, suntem în continuare cel mai prost plătit popor, dar facem eforturi. Dacă noi nu reușim să ne apropiem de salariile din Uniunea Europeană, ei pleacă din țară. Este foarte mare deficitul de muncă. Numărul din Revisal nu e cel real. Acolo nu sunt prinși bugetarii, cei din poliție, din armată. România are mult mai mult decât 6,3 milioane de angajați. Avem o problemă uriașă în construcții. Avem nevoie mare de forță de muncă. România e în criză de oameni care să muncească. Problema noastră cea mare e deficitul de forță de muncă. Șantierele sunt goale în construcții. Pleacă în străinătate. De aia avem șantierele pentru autostrăzi goale. Pe județele de graniță e o cerere disperată de forță de muncă, acolo șomajul e zero. Eu nu vreau străini în România, vreau să muncească românii, dar e o presiune foarte mare. Ni se cer oameni din străinătate, din afara UE. La modă e acum Vietnam, Sri Lanka, asta cer patronii, muncitori de acolo. Ei trebuie să le dea acelor străini salariul mediu pe economie, iar eu le-am spus să le dea românilor salariul mediu”, spune ministrul Muncii, conform Antena 3.



Despre salarizarea din sistemul bugetar



„Anul trecut, au fost cheltuieli în plus față de anul 2016. Nu poate să spună nimeni că nu s-au făcut eforturi ca să crească salariile bugetarilor. Am încercat să echilibrăm cât de cât sistemul. După ce am văzut aceste reglaje, a intrat legea salarizării în plin. Când dai legea, o dai pe tot sistemul. Singura excepție pe care am făcut-o a fost pentru medici și pentru asistente. Aveam exodul medicilor deja îngrijorător, deja o problemă de siguranță națională. Atunci am decis ca medicii și asistenții să urce pe grila din 2022, unde ar trebui să ajungă toți bugetarii. Pe legea salarizării, toată lumea trebuie să ajungă la grila din 2022. E un lucru pe care toți bugetarii trebuie să îl înțeleagă, că se crește etapizat”, spune Lia Olguța Vasilescu.



În privinţa legii pensiilor ministrul Muncii a precizat că a fost finalizată legea. "Nu mai vreau să vorbesc despre această lege, până când aceasta va fi urcată pe site. Ea va ieși destul de repede, pentru că suntem pe final cu simulările. Vreau să mă consult cu cât mai multă lume care știe despre ce vorbește. Legea pensiilor nu este ușoară. Noi am vrut să nu ne mai grăbim, noi am avut-o gata de la 1 octombrie. Nivelul de așteptare este uriaș. Legea este trecută ca prioritate de Guvern pe agenda noastră”, spune Olguța Vasilescu.