Lia Olguţa Vasilescu: PSD a dat exact cât a promis în campania electorală: 3600 de euro este salariul brut al unui medic la ora actuală

"Faţă de alte Guverne care au tăiat şi care nu au avut niciun fel de proteste de stradă, în cazul nostru există. Dar haideţi să vorbim cu cifre. Noi am pornit de la un total cheltuieli salariale pentru bugetari 58 de miliarde. Atât erau în 2016. Am ajuns în anul 2017 la 70 de miliarde. Deci 12 miliarde în plus cheltuieli de salarizare.

Sigur că unele categorii de bugetari au avut un câştig de 50%, cum ar fi cei din cultură, alte categorii de bugetari au avut 30%,20%,10% în funcţie de cum am considerat noi că trebuie ca să echilibrăm sistemul de salarizare astfel încât atunci când intră în vigoare noua lege a salarizării, cumva sistemul să fie cât de cât echilibrat. Pentru că el, realmente, se va echilibra abia în anul 2022. Anul acesta avem ca şi cheltuieli salariale 81 de mld. Deci cu 11 mld mai mult decât am avut anul trecut. Statul român nu îşi permite să cheltuiască mai mult de 12 mld anual pentru tot ceea ce înseamnă cheltuieli de salarizare bugetară. În plus, mă refer.

Sigur că cel mai bine ar fi fost ca toată lumea să urce direct pe grila din 2022, dar asta ar fi presupus ca statul român să aibă pe masă 42 de mld în plus, ceea ce este imposibil. O să mă întrebaţi de unde sunt aceşti bani. Din creşterea economică în cea mai mare parte. La împrumuturi chiar am scăzut anul trecut faţă de 2016.

Vă spuneam că tot sistemul considerăm că va fi echilibrat în 2022 când atunci femeia de serviciu din spital nu va avea mai mulţi bani decât femeia de serviciu de la Poliţie sau femeia de serviciu din învăţământ. De asemenea, profesorul va fi echilibrat la nivelul unui asistent cu studii superioare, la nivelul unui biolog din spitale şi-aşa mai departe. Am avut mai multe categorii pe care am hot să le echilibrăm. Din toate am pus de-o parte medicii şi asistentele pentru că medicii trebuie să ajungă la un salariu decent pentru profesia lor. Să nu uităm că un medic studiază în plus vreo 12 ani după ce termină liceul", a subliniat Lia Olguţa Vasilescu.

Obiectivul Executivului etse de a stopa exodul medicilor

"Un al doilea obiectiv: să stopăm exodul medicilor şi al asistentelor. Pentru că de foarte mulţi ani, statul român pregăteşte cadre medicale, pe banii lui, care pleacă în străinătate şi ajungem în situaţia în care să lansăm posturi de medici şi se întâmplă ca la Buzău, nu participă nimeni. La vremea respectivă salariul unui medic era în ianuarie 2018 undeva în jurul sumei de 4600 de lei. Acum vorbim de un salariu care porneşte de la un net de 9352 de lei. NET, da. Discutăm despre net. Au fost foarte multe angajări care s-au făcut în sistemul medical în ultimele luni. Cred că vreo 8000 de angajări s-au făcut în sistemul sanitar doar în primele luni ale anului şi sigur că vor continua aceste angajări", punctează ministrul Muncii.

Despre protestele din sănătate

"Aşa este imaginea reflectată, din păcate, de mass-media, pentru că în momentul în care are loc o grevă, toată lumea îşi închipuie că acolo sunt medicii şi asistentele. Când vorbeşti de mediul sanitar, te gândeşti automat fără să vrei, la medici şi asistente. Dar sunt oameni care puteau să fie reglaţi foarte bine din regulamentul de sporuri. Aş vrea să mă lăsaţi să spun exact ca să se înţeleagă foarte bine. Noi am lucrat la o lege cadru a salarizării. Lege cadru înseamnă că un doctor are un salariu de încadrare şi indiferent unde este el, că lucrează la Fundeni sau că lucrează la Lehliu Gară, că acesta este exemplul pe care ni l-au dat în ultima vreme, au acelaşi salariu de încadrare. 28.57 De aici trebuie să fie sporurile care reglează dacă trebuie să fie mai bine plătit medicul de la Fundeni faţă de cel de la Lehliu Gară, de exemplu. Am stabilit o cotă de 30% sporuri pentru întreg sistemul din sănătate. Nu este un lucru nou. Raportat la întreaga baza salarială. Trebuie să se încadreze în total ordonatorul principal de credite, care poate să fie primăria sau CJ sau Min Sănătăţii, la 30% sporuri. În peste jumătate din spitalele din România nu a fost niciun fel de problemă şi niciun fel de scăderi de venituri de la o lună la alta.

Nici la acel personal. Pentru că managerii au avut la dispoziţie un regulament de sporuri pe care s-a lucrat cu sindicatele. Din punctul meu de vedere, acest regulament e perfectibil. Noi i-am dat drumul în luna martie, deşi el trebuia să fie adoptat maxim în luna septembrie anul trecut. Nu s-a putut ajunge la nicio situaţie de compromis cu sindicatele pentru că sindicatele şi-ar fi dorit ca toată lumea să ia sporuri maxime, ceea ce e imposibil. Chiar am avut o situaţie cu un manager de spital care a spus-o ca o formă de laudă: “Eu am anvelopa de sporuri de 110%”. Nu dădea de la el, dădea de la stat. Nu am făcut niciun lucru pe care ni-l reproşează acum tot sindicatele: că am luat de la săraci ca să dăm la doctori. Pentru că anul trecut au fost cheltuieli totale salariale în sistemul sanitar de 8 mld. Anul acesta sunt 11 mld. Deci noi am pus în plus 3 mld de lei care trebuiau să meargă la salariile medicilor, ale asistentelor şi vreo 4% pe net la celălalte categorii din sistemul de sănătate. Cei care nu se opreau direct la grila din 2022, unde nu mai puteau sub nicio formă să primească în plus, toţi ceilalţi bugetari au primit 25% brut, care a însemnat un 4% net la începutul acestui an. Deci acest regulament de sporuri ar fi trebuit să fie gata în luna septembrie. Nu s-a putut ajunge la niciun fel de compromis cu sindicatele. În luna martie noi l-am adoptat aşa cum a fost ultima variantă agreată cât de cât cu sindicatele pentru că altfel nu puteau să-şi ia salariile pe luna martie în luna aprilie, cu discuţia făcută cu sindicatele că vom mai lucra pe acest regulament de sporuri şi cu ei. După ce a apărut regulamentul de sporuri, a apărut o întreagă nebunie în sistemul sanitar pentru că managerii care au stat de vorbă şi cu sindicatele şi cu personalul au distribuit într-un anume fel sporurile respective. Adică unii au mai luat de la medici şi au mai pus la cei care aveau venituri mai mici, infirmiere, biologi şamd, ca să nu aibă niciun fel de pierdere de venituri, alţii au început cu medicii, au dat maxim la medici, când au început să coboare mai jos, au început să fie tot felul de diferenţe salariale. Am convenit împreună cu managerii de spital, după ce am discutat aproape o săptămână cu aproape fiecare spital în parte.

Vreau să vă spun că la nivelul Ministerului Sănătăţii s-a stat de vorbă câte o oră, două, cu fiecare manager de spital în parte, în care a fost îndrumat cum anume ar trebui să regleze ca să nu fie diferenţe salariale. Câteva spitale dintre cele care ieşiseră deja în stradă au putut fi reglate încât să nu mai fie probleme. Dar era imposibil pentru repr Ministerului Sănătăţii să aibă discuţii cu fiecare în parte. Şi-atunci am discutat cu toţi managerii. Au fost unii oameni în sală care au spus “noi nu avem niciun fel de problemă pentru că noi am reuşit să ne reglăm imediat”, au fost alţii care au spus că ar trebui să fie reglate aceste sporuri în funcţie de gradul spitalului încât spitalul de la Fundeni sau Universitarul să aibă un cuantum mai mare decât spitalul de provincie, deşi şi aici părerile sunt împărţite pentru că ...Părerile sunt împărţite pentru că sunt colegi de-ai noştri care spun “Da, dar atunci de ce nu se duce să lucreze la spitalul din Băileşti sau din Segarcea doctorul respectiv şi preferă Fundeni?”

Părerile sunt împărţite vizavi de gradul spitalelor, dacă ar trebui să se plătească sporurile în funcţie de gradul spitalelor pentru că nu discutăm aici de legea salarizării, care prevede un salariu de încadrare pentru toţi la fel, pentru toţi doctorii, indiferent unde ar merge. ...

În alte ţări nu sunt sporuri, dar este foarte adevărat că în alte ţări, condiţiile din spitale sunt mult mai bune şi se acoperă, cumva, aceste condiţii ale medicilor care lucrează cu un spor suplimentar. Este adevărat că şi aceste sporuri ar trebui să fie gândite în funcţie de secţia de boli infecţioase-.Eee..Din păcate, în sistemul sanitar, s-a dus la 100% sporuri la toată lumea. De jos până sus adică. Ai legătură cu pacientul sau nu, iei acelaşi spor, ceea ce nu e în regulă.

În condiţiile în care 90% sunt mulţumiţi. De regulă cei care sunt mulţumiţi tac din gură. Am prieteni care au în familie rezidenţi şi, după aceste salarii, au zis “Sigur nu e o greşeală?Că ne e frică să cheltuim banii să nu ne pună să-i dăm înapoi sau să aflăm că a fost vreo greşeală”. 4.40 Dar PSD a dat exact cât a promis în campania electorală: 3600 de euro este salariul unui medic la ora actuală. Brut, atenţie. Orice medic. Dar sunt cazuri în care sunt medici care depăşesc pe net 3600 de euro. Eu am văzut fluturaşi de 30.000 de lei net. Aţi văzut şi de 22.000 şi de 24.000.

Nu poţi să fii atât de ipocrit şi să spui că nu au crescut salariile. Sigur, unii pot. Le iese. Eu am propus un lucru: stimaţi manageri de spitale, dacă nu sunteţi mulţumiţi de această lege a salarizării, haideţi să ne întoarcem la ce a fost în 2016, punem 10% la toată lumea, cât aveau de gând să dea tehnocraţii prin Legea Salarizării pe care eu am găsit-o în minister. Mărim decalajele şi mai mult pentru că femeia de serviciu din spital va fi dublu decât un profesor în condiţiile în care acum sunt similar, sigur va trebui o departajare până în 2022.

Dar dacă spuneţi că a fost mai bine înainte, nu-i nicio problemă. Facem să fie un pic mai bine ca înainte, cu 10% în plus la toată lumea. Ah, păi nu e bine aşa. La sindicate le-am spus acelaşi lucru. Când am avut greve, cred că nu a existat o zi în ultimele luni să nu am o grevă în faţa ministerului sau dacă nu era la mine, era la doamna Carmen Dan, dacă nu era în faţa Guvernului. Bun, dacă legea asta supără atât de mulţi oameni, nu ar fi mai bine să ne întoarcem la ce a fost?Da, dar în condiţiile în care pui problema aşa, nu vor, pentru că ştiu că 90% dintre bugetari apreciază această lege. Unii au primit mărire salarială, alţii au primit şi vor mai primi.

Eu pot să vă dau şi alte exemple dacă vreţi, de la ce am pornit şi la ce am ajuns. Uite, un medic specialist gradaţia 3 ATI – 4590 salariu în decembrie 2016, nu vorbim decât de NET. În ianuarie 2018 a ajuns la 6481 NET, iar în martie a ajuns la 9494. Atenţie, fără sporuri. Deci fără sporuri, ca să ne înţelegem. Profesori..Avem apoi profesor – studii superioare gradul I între 25 şi 30 de ani vechime – 2395 avea net în decembrie 2016, 3451 îl are în martie. E o creştere. Sau de ambulanţier, da, pentru că vedeţi, şi aici nu se înţelege un lucru. Această lege a salarizării îşi doreşte să echilibreze întreg sistemul bugetar pentru că nu este normal să-i spui unui profesor cu studii superioare, care are 25-30 de ani vechime că femeia de serviciu din spital e plătită mai bine decât el la ora actuală şi că el va ajunge la acest statut mult mai târziu, undeva prin anul 2022. Toate cresc în afară de cele care treceau de grila de 2022. Acolo a fost un stopaj în ianuarie 2018.