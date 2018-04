Liderul clanului Cârpaci, prins la graniţă când încerca să intre în ţară. Ionelas Carpaci a fost dus direct la puşcarie

Liderul clanului Cârpaci a fost depistat duminică la frontieră în Timiş în timp ce voia să intre în ţară cu o maşină cu numere de Germania, care venea de la Frankfurt. Politistii de la Cenad i-au verificat documentele si au ramas uluiti sa afle ca aveau de-a face cu faimosul Ionelas Carpaci, care intre timp si-a luat numele de Ionel Sandner, dupa ce a capatat cetatenia germana, scrie Opinia Timisoarei.

Barbatul de etnie roma fusese dat in urmarire internationala dupa ce a fugit din tara in iunie 2016, chiar inainte ca Inalta Curte de Casatie si Justitie sa-l condamne definitiv la 7 ani si 2 luni de inchisoare.

ÎCCJ l-a condamnat pe Ionelas Carpaci si la plata unor despagubiri de 1,5 milioane euro pentru mai multe infractiuni: inselaciune, fals privind identitatea sub forma complicitatii, participatie improprie la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata, instigare la fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, instigare la uz de fals in forma continuata, uz de fals in forma continuata si folosirea instrumentelor oficiale false, in forma continuata.

Ionelas Carpaci a fost dus direct in Penitenciarul Popa Sapca pentru a-si ispasi pedeapsa.

În România, Ionelaş Carpaci va beneficiaza de mai multe avantaje. In primul rand, din cei 7 ani si 2 luni i se vor scadea 1 an si 2 luni de pedeapsa, perioada pe care a facut-o deja dupa gratii in perioada de arest preventiv. Tototdata, este stiut faptul ca din pricina conditiilor socotite improprii din inchisorile romanesti, va avea parte si de alte beneficii, ajungand in postura de a-si mai diminua din pedeapsa.