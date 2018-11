Liderul deputaţilor UDMR: Oricând suntem dispuşi să discutăm despre moţiunea de cenzură. Nu ne-a abordat nimeni de la PNL şi USR

Attila Korodi nu ştie să existe discuţii între UDMR şi PNL sau USR pe tema unei eventuale moţiuni de cenzură: „Eu ca lider de grup n-am cunoştinţă de vreo discuţie despre moţiunea de cenzură, în ultima perioadă”.



Întrebat dacă nu l-a abordat nimeni de la PNL sau USR, deputatul UDMR a răspuns că ţn ultima perioadă, nu, precizând că au fost câteva discuţii la sfârşitul verii, la începutul toamnei, principiale, dar puţine, care nu vizau ceva concret.



"Dar acum, când deja cele două formaţiuni propun ceva concret, eu ca lider de grup nu am fost contactat să am o discuţie. Asta poate arată din nou istoria moţiunii de cenzură din iunie, în care trebuie să reamintim, a fost o mare încleştare în mass-media, în declaraţii publice, dar până la urmă, efectiv, ca să poţi să duci la bun sfârşit o moţiune de cenzură nu s-a întâmplat nimic”, a subliniat el.



În ceea ce priveşte disponibilitatea UDMR de a purta discuţii despre o moţiune de cenzură, Korodi a precizat: „Oricând suntem dispuşi, pentru că reprezentăm o comunitate şi întotdeauna am spus că avem nevoie de dialog politic cu toţi participanţii la viaţa politică, mai puţin una sau două formaţiuni politice, care au o agendă foarte naţionalistă, dar în rest, suntem deschişi, pentru că este interesul României, dar ca să poţi să susţii o moţiune de cenzură, înseamnă că trebuie să ai răspunsul foarte ferm la ce se va întâmpla după”.



Ela menţionat că sunt câteva condiţii de îndeplinit pentru ca UDMR să ia în calcul o moţiune de cenzură, principala fiind aceea a existenţei unei echipe de guvernare care să şi lucreze.



„Nu aş pune acum în discuţie în ce condiţii, pot să spun câteva lucruri foarte concrete: trebuie să ai un program de guvernare, trebuie să ai o echipă de guvernare şi trebuie să dai asigurări că poţi să duci la bun sfârşit nu numai o moţiune, ci şi pasul următor, acela de a mandata un Guvern care să şi lucreze. Sunt lucruri foarte complicate şi nu cred că la ora actuală situaţia s-a clarificat atât de mult, încât să poată să facă Parlamentul un astfel de pas”, conchide liderul deputaţilor UDMR.