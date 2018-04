Lidia Buble, pusă la punct de fosta soţie a lui Răzvan Simion. REPLICĂ MEMORABILĂ

Diana Simion susține că Lidia Buble nu realizează ce spune, pentru că ea nu este mamă.

Răzvan Simion, despre momentul în care şi-a părăsit soţia pentru Lidia Buble: "Ea a fost mai rănită şi mai dezamăgită decât am fost eu"

"Apreciez mult faptul că domnișoara Buble este de acord ca Răzvan să-și viziteze copiii, însă, aș vrea să-i atrag atenția asupra unui aspect care îi scapă, ea nefiind mamă. Răzvan nu are copii de vizitat, ci copii de crescu", a declarat fosta soție a lui Răzvan Simion. pentru Libertatea.

Lidia Buble, ÎN LACRIMI. "Dacă mai ai ceva de completat, Răzvan, te rog, spune tu..."

"Și, dacă tot e atât de generoasă, o să o rog să-l încurajeze să pună în practică sfaturile ei. Pentru că cei mici așteaptă de mai bine de un an să meargă cu tăticul lor într-o vacanță sau într-un weekend undeva. Din păcate, până acum, acest lucru nu s-a întâmplat. Însă mă bucur din suflet că am găsit un aliat de nădejde în ea și sper că pe viitor lucrurile se vor schimba în bine din punctul ăsta de vedere. Cât despre dorința soțului meu de a se întoarce acasă, consider că acest lucru nu o privește, atât timp cât sunt aspect intime ale familiei mele", a mai spus Diana Simion.