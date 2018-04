Lidia Fecioru îţi pune ce trebuie să faci de ÎNVIERE dacă vrei să atragi norocul şi fericirea în casă: "Când bat clopotele..."

Clopotele bisericii au puteri nebanuite, se spune ca acestea sunt vocea lui Dumnezeu. Lidia Fecioru spune ca atunci cand auzi bataia clopotelor in noaptea de inviere, de Paste sau in saptamana luminata este bine sa-ti pui oricate dorinte sufletesti ai si Dumnezeu va avea grija sa ti le implineasca. Clopotul va duce mai departe dorintele tale si daca nu sunt materiale acestea se vor implini.

In Joia Mare, in multe locuri din tara exista obiceiul de a se inrosi ouale. Tot in Joia Mare se tine post cu mancare uscata. La biserici nu se mai trag clopotele, ci doar se bate toaca. Crestinii care s-au spovedit se impartasesc.

Vinerea Mare este cea mai trista zi, se rememoreaza aducerea lui Iisus Hristos la judecata. De asemenea, si rastignirea si luarea de pe cruce. Credinciosii merg pentru a trece pe sub masa, apoi seara merg la slujba Prohodului. Se face inconjurul bisericii si se duce lumina acasa.

Traditia spune ca in Vinerea Mare se tine post negru. Daca va ploua in Vinerea Mare, anul va fi unul manos. Daca te scufunzi in apa rece de trei ori in Vinerea Mare, vei fi sanatos tot anul. Femeile nu au voie sa coasa, sa teasa, nu coc paine sau altele asemenea, fiindca este mare pericol de boala si spirite rele.

In Sambata Mare, credinciosii se pregatesc pentru a merge la biserica

Sambata Pastelui, ultima zi a Saptamanii Mare este zi de reculegere. Credinciosii imbraca hainele bune si se pregatesc pentru a merge la biserica. Iau Lumina din Lumina, spun „Hristos a inviat!“ si raspund „Adevarat a inviat!“, formule cu care se saluta apoi timp de 40 de zile, pana la Inaltare.

In Saptamana Mare, e bine ca toti credinciosii sa se ierte si sa se impace cu toti cei cu care au fost in dusmanie. Asa pot primi Invierea Domnului cu bucurie.