Lidl face angajări în ţară. Iată posturile vacante

Lidl angajează manager de proiect construcţii expansiune la Nedelea.

Candidatul potrivit pentru acest post are studii superioare, preferabil absolvent al Facultăţii de Construcţii, are minimum doi ani experienţă în managementul proiectelor de construcţii, are cunoştinţe solide despre legislaţia din construcţii, are permis de conducere categoria B. Are, de asemenea, experienţă de lucru cu AutoCad, MS Office, MS Project, e orientat către rezultate, are iniţiativă, are spirit antreprenorial, e bun negociator şi comunicator.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare care poate fi accesat la acest link.

Lidl angajează pe postul de asistent manager în mai multe oraşe.

Candidatul potrivit pentru acest post e absolvent de studii medii, rezistent la stres, amabil, orientat către clienţi şi rezultate, orientat către rezultate, implicat şi responsabil.

Detalii despre acest post găsiţi în anunţurile de recrutare care pot fi accesate la acest link.

Lidl angajează vânzători în mai multe oraşe. Candidatul potrivit pentru acest post are studii medii, e amabil şi orientat către clienţi, flexibil, rezistent la stres, punctual şi îi place să lucreze în echipă.

Amănunte despre acest post găsiţi în anunţurile de recrutare care pot fi consultate la acest link.



Lidl angajează pe postul de manager grupă depozit. Candidatul potrivit pentru acest post e flexibil, rezistent la stres, are cunoştinţe medii de lucru la PC, poate lucra atât singur, cât şi în echipă. Sunt avantajaţi la angajare cei care au mai lucrat într-un post similar.

Informaţii suplimentare despre acest post găsiţi în anunţul de recrutare pe care îl puteţi consulta la acest link.