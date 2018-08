Lilith sau femeia alungată din Rai. Află cum te influenţează pe plan erotic

In astrologie, Lilith sau Luna Neagra este denumirea unui punct virtual de pe cer, corespunzator celui de-al doilea focar al orbitei lunare (de forma unei elipse), adica focarul neocupat de Pamant. Astrologii moderni ii acorda o importanta deosebita, deoarece Lilith este un element karmic extrem de puternic, asociat cu partea sexuala intunecata a fiecaruia dintre noi. Ea se activeaza fie in momentul nasterii, alterand relatia cu mama si modelul inconstient al femeii ideale, fie in cadrul unei relatii, acolo unde exista o karma sexuala intre parteneri.