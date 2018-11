Limbajul florilor: Spune "Te iubesc" cu un cadou inedit!

Stiai ca un cadou potrivit poate transmite mesajul dorit catre orice persoana la care tii? Ofera un dar inedit si totodata o amintire care va trece testul timpului, alegand superbii trandafiri criogenati!

Floriografia, arta descifrarii mesajelor florale

De sute de ani, florile ascund intelesuri nascute din folclor, religie, mitologie sau din diverse legende istorice. Descifrarea mesajelor pe care le putem transmite cu ajutorul florilor i-a fascinat pe foarte multi oameni de stiinta care au si transformat, de altfel, aceasta activitate intr-o arta. Studiul semnificatiei florilor se numeste floriografie si a capatat o mare amploare in epoca victoriana. In aceea perioada, florile care erau daruite in diverse contexte exprimau trairi care nu puteau fi cuprinse in cuvinte.

Asadar, orice buchet de flori sau aranjament pe care il oferi in dar transmite un mesaj diferit.

De ce trandafirii criogenati?

Trandafirii sunt cele mai potrivite flori pentru a exprima dragostea, afectiunea si dorul, adica cele mai nobile sentimente! Daca trandafirii rosii reprezinta cadoul ideal pentru persoana iubita si cei galbeni exprima prietenia, trandafirii albi sunt perfecti pentru a spune ”Imi pare rau”. Tinand cont de cromatica lor si aranjati in buchete sau in cutii, aceste flori speciale sunt cadoul perfect pentru a-ti declara iubirea, loialitatea sau regretul.

Pentru ca dovada iubirii tale sa reziste cat mai mult, ai posibilitatea de a alege un cadou floral senzational, disponibil exclusiv prin intermediul florariei online Maison d’Or: trandafirii nemuritori!

Spre deosebire de trandafirii proaspeti, acestia au avantajul de a rezista chiar si pana la 25 de ani. Intretinerea lor este foarte simpla, deoarece ei sunt asezati in cutii acrilice sau in cupole de sticla care le ofera protectie si nu necesita a fi udati. Atata timp cat ei sunt feriti de razele directe ale soarelui si de mediile caracterizate de umezeala, trandafirii nemuritori ne bucura cu splendoarea lor chiar si un sfert de veac.

Maison d’Or, floraria care ofera in exclusivitate flori nemuritoare

Trendul trandafirilor criogenati este in continua ascensiune, insa ei nu sunt disponibili in florariile obisnuite. Maison d’Or este floraria online care ofera, in exclusivitate, o colectie impresionanta de trandafiri criogenati. Acestia pot fi daruiti in cutii cartonate elegante, in cutii acrilice excentrice sau in cupole de sticla extrem de sofisticate.

Gama cromatica este foarte diversificata, asa ca alegerea cadoului ideal pentru a spune “Te iubesc”, “Iarta-ma” sau “Imi lipsesti” nu va fi conditionata de niciun fel de bariere.







Optand pentru trandafiri criogenati de la floraria Maison d’Or poti trimite cadourile prin servicii de livrare flori. Organizeaza cele mai frumoase surprize pentru persoana iubita oferindu-i un dar inedit: aranjamente cu trandafiri criogenati!