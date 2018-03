Lista completă a alimentelor care scad colesterolul total. Tu cât de des le consumi?

Colesterol total. Colesterolul marit este o problema des intalnita in societatea actuala. Ritmul de viata rapid plin de stres, fara sport si cu o alimentatie nesanatoasa, este un mediu ideal pentru colesterolul marit. Iar daca ti-ai propus sa mananci sanatos, primul pas este sa ai in camara alimente care scad colesterolul marit si sunt benefice inimii. Aceste produse nu doar ca reduc nivelul colesterolului insa tin si tensiunea arteriala in limite normale. Daca nu stii ce alimente te ajuta sa tii departe colesterolul marit, iata o lista pe are s-o iei cu tine cand mergi la supermarchet: