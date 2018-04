LIVE PRO TV JUVENTUS REAL MADRID (ora 21:45). LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT

LIVE PRO TV JUVENTUS REAL MADRID. LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. REAL MADRID a învins-o pe JUVENTUS în două finale de LIGA CAMPIONILOR. Prima dată, în 1998, cu 1-0, iar a doua oară, în 2017, scor 4-1. PRO TV şi TELEKOM SPORT transmit, marţi, de la ora 21:45, JUVENTUS REAL MADRID LIVE STREAM ONLINE VIDEO.

Partida dintre JUVENTUS şi REAL MADRID va fi arbitrată de Cuneyt Cakir, ajutat de asistenţii Bahattin Duran şi Tarik Ongun, de adiţionalii Huseyin Gocek şi Bariş Şimşek, şi de rezerva Mustafa Eyisoy (toţi din Turcia). JUVENTUS - REAL MADRID se joacă, marţi, de la ora 21:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT.

"Ne confruntăm cu o favorită la câștigarea Champions League, să îi batem ar însemna enrom pentru noi. Este o noapte de gală pentru noi, iar fanii noștri ar trebui să fie mândri de o echipă care a ajuns în finală de două ori în ultimii trei ani. Avem nevoie de sprijinul lor", a spus Massimiliano Allegri, antrenorul italienilor, înainte de JUVENTUS REAL MADRID.

"Este un joc uriaș pentru ambele echipe. Suntem aici pentru a oferi o performanță bună, dar finala de la Cardiff nu are nimic de-a face cu meciul marți și nu ne vom gândi deloc la asta. Cred că Juventus și Real Madrid al mentalități similare. De fapt, cred că am învățat multe în acest sens când am jucat aici", a spus Zinedine Zidane. PRO TV şi TELEKOM SPORT transmit, marţi, de la ora 21:45, JUVENTUS REAL MADRID LIVE STREAM ONLINE VIDEO.



Ultimele meciuri directe:

Real Madrid - Juventus 2-1 (grupele Champions League, 2013)

Juventus - Real Madrid 2-2 (grupele Champions League, 2013)

Juventus - Real Madrid 2-1 (semifinalele Champions League, 2015)

Real Madrid - Juventus 1-1 (semifinalele Champions League, 2015)

Juventus - Real Madrid 1-4 (finala Champions League, 2017)

Echipele probabile pentru meciul JUVENTUS - REAL MADRID

JUVENTUS: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah - Khedira, Bentancur, Matuidi - Dybala, Higuain, Douglas Costa. Antrenor: Massimiliano Allegri.

REAL MADRID: Navas - Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo - Casemiro, Kroos, Modric, Isco - Cristiano Ronaldo, Benzema. Antrenor: Zinedine Zidane.

JUVENTUS - REAL MADRID, cel mai aşteptat meci din LIGA CAMPIONILOR, se joacă, marţi, de la ora 21:45, LIVE STREAM ONLINE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT. JUVENTUS şi REAL MADRID se întâlnesc în prima manşă a sferturilor de finală.