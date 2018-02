LIVE SIMONA HALEP EKATERINA MAKAROVA ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT. Simona Halep şi Ekaterina Makarova s-au mai întâlnit de cinci ori, românca impunându-se de trei ori. SIMONA HALEP are 3-2 în duelurile directe cu EKATERINA MAKAROVA, în faţa căreia a pierdut categoric în sferturile Australian Open 2015 (4-6, 0-6) şi anul trecut, în sferturi la Washington, unde s-a retras în setul al treilea. Constănţeanca de 26 de ani s-a impus în sferturi la New Haven, în 2013 (6-1, 7-6), în aceeaşi fază la Dubai, în 2015 (6-3, 1-6, 7-5) şi în 16-imi la Indian Wells, în 2016 (6-2, 6-4). Simona Halep, numărul 2 mondial şi favorită 2, intră în competiţie direct în turul secund. Ekaterina Makarova a trecut în runda inaugurală de Shuai Zhang, locul 34 WTA, scor 7-5, 6-0. DIGI SPORT transmite, miercuri, în jurul orei 15:00, SIMONA HALEP EKATERINA MAKAROVA LIVE ONLINE STREAM VIDEO.

